在野领袖当选所罗门总理 近年改善与华关系

南太平洋岛国所罗门群岛的国会5月15日（周5）选出反对党领袖威尔（Matthew Wale）担任新总理。威尔曾批评所罗门与中国签署安全协议，但近年也试图改善与中国的关系。

中方：愿深化中所全面战略伙伴关系

所罗门群岛国会共有50个席位，威尔以26票击败前外长阿格瓦卡当选新总理。威尔当选后表示：「在全球局势动荡之际，我们是在艰难时刻接掌政府……我们无法置身于这些地缘政治事件的影响之外。」

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所罗门群岛位于澳洲东北方约1600公里的战略位置，近年因与中国关系日益紧密而受到关注。2022年所罗门与中国签署安全协议，引发美国及南太平洋周边国家的关切。威尔曾大力批评这项协议，认为这会影响区域安全，并可能危及现有伙伴的关系，但近年威尔也努力改善对中国关系，他在2025年率团访问北京。

中国外交部发言人郭嘉昆表示，中方祝贺威尔先生，愿同新一届政府携手拓展两国各领域务实合作，持续深化中所相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系。