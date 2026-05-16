Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

在野领袖当选所罗门总理 近年改善与华关系

即时国际
更新时间：09:24 2026-05-16 HKT
发布时间：09:24 2026-05-16 HKT

南太平洋岛国所罗门群岛的国会5月15日（周5）选出反对党领袖威尔（Matthew Wale）担任新总理。威尔曾批评所罗门与中国签署安全协议，但近年也试图改善与中国的关系。

中方：愿深化中所全面战略伙伴关系

所罗门群岛国会共有50个席位，威尔以26票击败前外长阿格瓦卡当选新总理。威尔当选后表示：「在全球局势动荡之际，我们是在艰难时刻接掌政府……我们无法置身于这些地缘政治事件的影响之外。」

相关新闻：中国与所罗门群岛签署警务合作协议

所罗门群岛位于澳洲东北方约1600公里的战略位置，近年因与中国关系日益紧密而受到关注。2022年所罗门与中国签署安全协议，引发美国及南太平洋周边国家的关切。威尔曾大力批评这项协议，认为这会影响区域安全，并可能危及现有伙伴的关系，但近年威尔也努力改善对中国关系，他在2025年率团访问北京。

中国外交部发言人郭嘉昆表示，中方祝贺威尔先生，愿同新一届政府携手拓展两国各领域务实合作，持续深化中所相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
14小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
15小时前
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
生活百科
15小时前
李先生与太太罕有齐患上脑干脑炎，导致瘫痪。抖音
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
即时中国
2小时前
Bob林盛斌17岁大女遭网暴  林霏儿骚性感T-Back反击  拍片自比钻石：不会因批评变样衰
Bob林盛斌17岁大女遭网暴  林霏儿骚性感T-Back反击  拍片自比钻石：不会因批评变样衰
影视圈
15小时前
佘诗曼迎51岁低胸晒Fit到漏身材热爆Threads 严选12位50+冻龄女星 陈慧琳、吴美珩靓到发光
佘诗曼迎51岁低胸晒Fit到漏身材热爆Threads 严选12位50+冻龄女星 陈慧琳、吴美珩靓到发光
影视圈
13小时前
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
时事热话
19小时前
特朗普访华｜中美国宴特朗普大晒冷 随团大孖沙掌管企业市值141万亿 占美国GDP达60%
特朗普访华｜中美国宴特朗普大晒冷 随团大孖沙掌管企业市值141万亿 占美国GDP达60%
宏观经济
11小时前
央视4.7亿港元夺世界杯转播权。 美联社
01:10
世界杯2026｜央视获转播权 版权费4.7亿港元
即时国际
15小时前
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
14小时前