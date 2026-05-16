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工党议员辞职 为曼城市长竞选党魁铺路

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更新时间：09:16 2026-05-16 HKT
发布时间：09:16 2026-05-16 HKT

英国国会下议院一名工党籍议员周四宣布辞职，以便曼彻斯特市长伯纳姆（Andy Burnham）重回下议院担任议员，继而有资格挑战首相施纪贤的党魁地位。

伯纳姆：国家需要更大变革

工党议员西蒙斯代表大曼彻斯特地区的马克菲尔德选区。他在社交媒体上说，国会和政府常常成为推动事务的阻碍，本届政府没有推进自己选区需要的改革。他决定为伯纳姆「让路」，并称后者「正直、诚实、值得信赖」。西蒙斯宣布辞职不久，56岁的伯纳姆在社交媒体上确认，将向工党全国执行委员会申请参加马克菲尔德选区的下院议员补选，并表示自己在曼彻斯特能做的事有限，国家层面需要更大变革，因此寻求重返国会。

伯纳姆2001年至2017年担任下议院议员，随后出任曼彻斯特市长。尽管远离伦敦权力中心，他对党内中间偏左的阵营，仍具有强大影响力。他此前曾寻求通过补选重返国会，但申请未获工党全国执行委员会批准。如成功回到国会下院担任议员，伯纳姆将获得竞选工党党魁的初步资格。

工党上周在地方选举中惨败，施纪贤连日来陷入执政危机。据媒体统计，目前已有接近100名工党籍下院议员呼吁施纪贤辞职，但也有多名内阁大臣出面对他表示支持。

周四早些时候，43岁的衞生大臣施卓添宣布辞职。此前，多家媒体援引施卓添身边人士消息报道，他准备辞职竞选党魁，已着手争取议员支持。其他可能角逐党魁的人选包括前副首相韦雅兰（46岁）、能源大臣文立彬（56岁）、内政大臣马曼婷（45岁）等。

施纪贤周四致信施卓添，对其辞职表示遗憾。施纪贤称地方选举结果非常严峻，竞争对手比以往任何时候都更具威胁，工党需投身「关乎国家灵魂的斗争」，以兑现承诺。

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