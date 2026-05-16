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美突取消派驻波兰4000兵计划惹关注 部署德国野战炮兵营亦被喊停

即时国际
更新时间：08:00 2026-05-16 HKT
发布时间：08:00 2026-05-16 HKT

据多家美媒昨日（15日）报道，五角大楼突然下令取消原定本月向波兰部署逾4,000名美军的计划。美国陆军代理参谋长拉尼夫证实，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）已正式签署指令，削减驻欧兵力，此举被视为华府向未能增加国防开支的欧洲盟友进一步施压。

先遣队已抵波兰 突接密令撤回德州

美国陆军代理参谋长克里斯托弗·拉尼夫在一场国会听证会上透露，国防部长赫格塞斯下令取消陆军第一骑兵师第二装甲旅战斗队原定为期9个月的轮换部署。拉尼夫指出，美军欧洲司令部已收到明确的减兵指示，该部署计划是在本周早些时候才被正式撤回。

据多家美媒昨日（15日）报道，五角大楼突然下令取消原定本月向波兰部署逾4,000名美军的计划。路透社
据多家美媒昨日（15日）报道，五角大楼突然下令取消原定本月向波兰部署逾4,000名美军的计划。路透社

《防务新闻》网站报道指，这支部队原定于5月1日完成部署前的准备，甚至已派出先遣队并将装备运往海外。然而，五角大楼突然急转弯，已抵达波兰的先遣士兵接获指示，要求「尽快」返回德克萨斯州的胡德堡基地（Fort Hood）。

赫格塞斯签备忘录 剑指国防开支不达标国

据《美国有线电视新闻网》（CNN）援引多名美方官员消息指，是次部署计划夭折，源于赫格塞斯签署的一份内部备忘录。该文件指示美军参谋长联席会议将一支旅级部队撤出欧洲。此外，受该指令影响，另一个原定部署到德国的野战炮兵营亦被临时喊停。

分析指，赫格塞斯此举与美国政府施压欧洲盟友增加国防开支的做法密切相关。特朗普政府一直不满欧洲国家未能达成北约规定的国防开支占GDP 2%的目标，认为美国承担了过重的安保责任。

特朗普加码裁减驻德美军：人数将大大超过5,000人

美国总统特朗普本月2日接受采访时更进一步表态，指美国计划大幅削减驻德美军人数，削减规模将「大大超过」五角大楼早前公布的5,000人门槛。

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