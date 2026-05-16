日本熊出没｜青森闹市大厦内惊见熊踪 民众恐慌跑上高层逃命

日本各地「熊祸」灾情持续升温。环境省周五（15日）公布最新数据，显示上月全日本发生至少6宗黑熊袭击人类事件，更首度录得本州4月份袭击致死个案。此外，昨日全国多地再传出熊只闯入校园及商业大楼事故，青森市闹市更有熊只闯入办公大楼大堂，最终由猎人开枪击毙。

环境省：本州4月首见袭人致死事故

根据环境省统计，今年4月全日本至少有6人遭熊袭击，其中1名报称居住于岩手县的女性不幸丧生。当局指出，这是自2006年有纪录以来，首次在4月份于本州录得死亡个案。报告分析过去3年的袭击数据，发现事故多发生于人类居住区，且多与民众日常生活重叠。环境省提醒，秋季目击事件大幅增加后，春季熊只苏醒觅食，危险性亦随之飙升，呼吁公众保持警剔。

青森闹市大厦封锁 猎人傍晚击毙幼熊

根据《青森放送》报道，青森市中心一幢集结了商店、诊所与住宅的13层高大楼惊现熊踪。当时是周五下午3时半，该头约1米长黑熊从大楼「Cross Tower A-BAY」入口闯入，由于事发当时大楼正值正常营业时间，店内民众与医护人员大感惊惶，纷纷往高楼层逃命，据报有部分民众更受困于大楼的5楼。

一名在大楼内工作的超市员工忆述：「我当时一转头看向通道侧的入口，就发现一头熊站在那里！我立刻叫上其他员工跟客人赶快逃到外面。」店员余悸犹存地表示，从没想过黑熊会出现在这么热闹的市中心，直到现在手还在发抖。

由于有消息指附近曾有熊母子出没，当局忧虑母熊仍在闹市某处潜伏，随即在建筑物周边拉起封锁线并疏散市民。傍晚下午5时前，相关单位在大楼的2个出入口设置「捕兽笼」；傍晚6时过后，现场突然传出两下枪声。其后当局确认已派猎人将该头幼熊射杀。

福岛小学紧急疏散 富山名胜连环伤人

福岛县喜多方市亦陷入恐慌。清晨5时许，有居民在住宅区目击熊只，至上午7时半，该头熊更闯入松山小学体育馆附近，一度踏入校园范围。校方及市政府接报后紧急采取行动保护学生，包括疏散及暂停室外活动，所幸无人受伤。

然而，富山县昨日（14日）却发生连续伤人案。在著名景点「瀑布步道」附近，一名男子先遭熊袭击，导致面部及手部流血送院；随后不久，另一名女子在同一区域亦遇袭，腿部及腰部受伤。

当局再次呼吁，民众进入林区或在山边居住时，应携带熊铃或收音机发出声响，避免与熊只近距离接触。