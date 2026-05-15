特朗普访华｜趁习近平离席「偷睇笔记」网民热议 美媒解画

国家主席习近平周四在人民大会堂为美国总统特朗普举行国宴，席间一段影片在X平台引发热议。白宫发布的侧拍影片显示，特朗普与习近平到场就坐，未几习近平离席上台致词，特朗普竟伸手翻开桌上的一个黑色文件夹，快速看了两页后即把文件夹盖上。网友疯传并笑指特朗普「偷瞄习近平的笔记」，不过，美媒分析称，这更像是特朗普自己的文件。

相关新闻：特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》

这段影片在内地及国际社媒疯传，引来大量网友观看与转发。宴会厅布华丽置，气氛正式而隆重，白宫的影片从两人进场开始拍摄，进场后不久众人就座，特朗普坐在习近平右侧。主持人宣布宴会开始，并邀请习近平上台致词。

习近平走向讲台期间，特朗普看看讲台，又看看桌上，突然伸出左手，翻开他和习近平座位中间的一个深色文件夹，偷瞄了两页纸便迅速合上。

相关新闻： 2017习特会｜宫保鸡丁登国宴菜单 特朗普外孙女中文演才艺成焦点

网民纷纷「柯南上身」，猜测文件是否习近平的笔记或议程表，又指他「就算看到也是中文，他也看不懂」。不过，美媒分析认为，文件夹封面图样更像是美国总统徽章，相信特朗普只是看自己的文件。