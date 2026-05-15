芬太尼杀夫︱童书作家图谋3000万遗产落毒 被判囚终身不得假释

美国犹他州一宗轰动全美的毒杀丈夫案当地时间周三（13日）宣判。曾出版儿童绘本、教导幼童面对丧父之痛的35岁房地产经纪人里琴斯 （Kouri Richins），被指2022年以过量芬太尼毒杀丈夫埃里克（Eric Richins），法官判处终身监禁，且不得假释。



综合美媒报道，检方指出，里琴斯在丈夫的鸡尾酒中掺入高达致命剂量5倍的芬太尼，导致对方死亡。陪审团于3月裁定她一级加重谋杀罪成立，另涉保险诈欺、伪造文件及先前企图下毒等多项罪名。

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法官姆拉齐克（Richard Mrazik）在宣判时表示，里琴斯「危险到不应再重获自由」，因此决定判处她终身监禁且不得假释。宣判当天恰巧是死者原本44岁的生日。

债务缠身 为遗产保险金杀夫

此案引发高度关注，是因为里琴斯曾出版一本描写幼童面对父亲离世悲伤的童书，并频繁接受媒体访问宣传，却被揭发在出书前曾毒杀丈夫。检方指出，里琴斯当时正陷入数百万元债务，计划取得丈夫逾400万美元的遗产与保险金后，与情人展开新生活，

宣判庭上，里琴斯身穿绿色囚服，数度落泪并坚称自己无罪，她批评法官的判决「完全是谎言」，强调将提出上诉。她对没有出庭的3个儿子喊话，叫孩子「不要放弃我」，并勉励他们「像爸爸一样」。

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死者为保护孩子拒离婚

然而，3个儿子透过社工提交声明，均表示害怕母亲获释后再度伤害家人。长子称担心母亲会「带走他们并做出伤害行为」，次子更直言母亲夺走父亲的生命只是出于「贪婪」。3个儿子亦指控母亲曾威胁杀害家中动物，并经常疏于照顾。

目前3个孩子由姑姑凯蒂（Katie Richins-Benson）照顾。凯蒂在庭上表示，埃里克生前曾认为妻子是「他所见过的最邪恶的人」，因此即使婚姻恶化，也不愿离婚，以免孩子们有一半时间必须单独与母亲相处。

除了本案外，里琴斯仍另涉20多项与金钱相关的刑事指控，稍后将面临其他审讯。