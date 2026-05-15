冷血医生撞死人不顾而去 若无其事到急症室返工

美国奥勒冈州发生离谱事故，一名儿科急症室医生在上班途中，不慎驾车撞倒路人，他竟直接离开现场，若无其事地去上班，路人随后伤重不治。这名医生本月认罪，周二（12日）被判囚13个月及3年缓刑。

综合外媒报道，这宗悲剧发生在2024年12月26日深夜，受害者埃尔南德斯-门多萨（Nicolas Hernandez-Mendoza）在行人专用号志亮起后才穿越马路，却被迎面撞上，倒地昏迷不醒。他被紧急送医，但因颈椎骨折、骨盆碎裂、脾脏破裂大量内出血，在抢救时不治。

死者受害者埃尔南德斯-门多萨。 GoFundMe

调查显示，撞死人的59岁医生科拉尔斯基（Kenneth Kolarsky）撞到人后没有下车查看，也没有报警，他在短暂停车后绕过倒卧在路中央的受害者，直接离开现场。

车祸发生约20分钟后，科拉尔斯基就若无其事走进莱格西尔弗顿医疗中心（Legacy Silverton Medical Center）急症室上班。最终，他在2025年5月17日落网。

在量刑法庭上，法官盖尔（Courtland Geye）直批科拉尔斯基展现出「毫无尊严」的冷漠。首席副检察官墨菲（Brendan Murphy）痛斥：「撞人后逃逸是对生命的冷酷漠视，尤其出自一位宣誓『不伤害』的医疗专业人员，令人无法容忍。」