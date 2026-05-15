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游日注意 | 富山知名瀑布熊出没 2人相隔50米遇袭溅血 官方封路搜熊

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更新时间：12:43 2026-05-15 HKT
发布时间：12:43 2026-05-15 HKT

日本富山县立山町芦峅寺的知名观光景点称名瀑布，惊传有黑熊出没伤人。2名游客分别在步道上遇袭受伤，遇袭地点相距仅50米。当局随即疏散附近游客，并紧急封路搜索熊踪。

事发称名瀑布 游客众多

惊现熊出没伤人的称名瀑布，是日本落差最高的瀑布，高达350米，是日本政府指定的名胜与天然纪念物，更入选日本瀑布百选，平时游客众多。

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称名瀑布高达350米，是日本政府指定的名胜与天然纪念物。维基百科
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惊现熊出没伤人的称名瀑布，是日本落差最高的瀑布。Visit Toyama
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日本不时有熊出没。横滨市绿之协会
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当局已封路搜索熊踪。路透社资料图片
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富山县警表示，事发于周四（14日）下午2时左右，现场是步道入口「称名休息站」附近。

8旬翁脸被抓伤

1名来自富山市的86岁老翁当时独行，回头时赫然发现黑熊现踪，随即被扑倒在地，造成脸部与左手手背流血，所幸附近游客见状大声威吓，黑熊随即退往河床。伤者其后自行步行至停车场附近，被路人发现后通报消防单位，之后由医疗直升机送院。

1名来自埼玉县三乡市的54岁妇人也遭到袭击，她当时正从瀑布沿步道下山，听见后方传来惨叫声后试图快步离开，却与黑熊正面遭遇，造成右脚踝、左手臂与腰部被咬伤。受伤后，她由同行的丈夫开车送往医院处理伤口，并由丈夫拨打110报案。

54岁妇人遭咬伤手腰

警方指出，2名伤者彼此并不认识，且遭袭地点相距约50米，目前尚不清楚是否为同一只熊所为。

当地政府、消防单位及猎友会随后疏散周边游客，并展开搜寻熊只行动，但尚未发现熊的踪影。町公所目前已封闭通往步道的道路，并呼吁民众提高警觉。

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