冻柠茶要加价？︱产糖大国印度禁出口4.5个月 国际糖价单日急升2%

全球第二大食糖生产国印度13号宣布，从即日起至9月30日禁止食糖出口，以保障国内供应和稳定价格，国际糖价亦即时出现升价。糖是香港人家庭和食肆常用调味料，糖价上升或影响大众生活，香港人到茶餐厅饮冻柠茶或奶茶等食品，随时会出现加价。

锡兰红茶配鲜柠檬片而成的柠檬茶，深受港人喜爱。许颂明摄

气候 中东战火夹击收成

据《印度商界报》报道，印度政府发布的这项出口禁令适用于原糖与白糖。在禁令正式公布前，货物已开始装运或进入清关流程、承运船只已抵达印度港口等情况，则不受禁令限制。此外，印度与他国政府签订、涉及粮食安全的出口订单也不受影响。

印度下一个甘蔗收获季将从10月开始。然而，根据气象预测，受厄尔尼诺现象（El Niño）影响，印度今年6月至9月的雨季降雨量可能低于往年，恐将影响甘蔗产量。同时，中东战事导致印度化肥进口受阻，也对甘蔗种植不利。

印度政府公布的数据显示，该国食糖出口量近年来大幅减少：从2021至2022制糖年度的1100万吨高峰，降至2022至2023年度的630万吨；2023至2024年度更骤跌至10万吨；2024至2025年度虽略有回升，增至90万吨，但仍远低于过去水准。

印度禁止食糖出口措施推升国际市场价格，纽约原糖期货13日上涨超过2%，伦敦白糖期货当天上涨3%。