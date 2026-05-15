哈里梅根为Netflix制作电影 聚焦阿富汗战争

英国哈里王子与夫人梅根及旗下的Archewell Productions正为Netflix制作一部聚焦于阿富汗战争的电影，由一本有关英军在阿富汗的军事任务回忆录改编。

这部电影改编自《无路可走：被围困人员的真实故事》（No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege）的回忆录，由英国少校乔威特（ Adam Jowett）撰写，记录了他于2006年7月领导伞兵与皇家爱尔兰游骑兵部队的事迹。当时阿富汗赫尔曼德省的穆萨卡拉爆发激烈且致命的战斗，该地是鸦片产区及塔利班的据点，乔威特的任务是率领少量英军守住该城。

这部电影改编自《无路可走：被围困人员的真实故事》一书。Amazon.com

哈里与梅根已离开英国皇室，移居美国。路透社

哈里与梅根为Netflix制作电影。路透社

英军遭围困事迹改编

这部电影由凭《换谍者》（Bridge of Spies）获得奥斯卡最佳编剧提名的马特·查曼（Matt Charman）负责撰写剧本。

该片是哈里与梅根与串流平台Netflix签署的多年期制作合约的一部分。哈里曾参与阿富汗战争，对这类题材有深刻的理解与连结。

虽然此前有报道称哈里夫妇的纪录片与《马球》等节目收视不如预期，但他们与 Netflix的制作合作仍在持续进行。