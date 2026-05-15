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「红色马卡龙」︱前华籍俄军柴静访问中批侵略 德国拒庇护或遣返中国︱有片

即时国际
更新时间：11:38 2026-05-15 HKT
发布时间：11:38 2026-05-15 HKT

曾加入俄军的中国籍男子徐晓仁，因公开批评俄国侵略并劝阻同胞参战，遭俄方拘禁后逃亡逾年，近日抵达德国申请庇护却遭驳回，面临被遣返中国的风险。

网传徐晓仁个人背景。李老师不是你老师@X
网传徐晓仁个人背景。李老师不是你老师@X

遣返或面临重罚

曾经加入俄军的30岁中国人徐晓仁（网名：红色马卡龙）2025年3月接受中国著名调查记者柴静采访后，被俄军拘禁一个月后逃离，他在俄罗斯境内逃亡超过一年。冒险离境后，又辗转多地，并在上月抵达德国。

德国媒体报导徐晓仁一事@Table.Briefings
德国媒体报导徐晓仁一事@Table.Briefings

德国网络新闻杂志China Table在5月7日报道称，德国当局以「明显无理由」为由，驳回了中国籍人士徐晓仁的庇护申请。徐晓仁目前有上诉机会，但如果上诉失败，他将在判决书下达7日后遭遣返回中国。

相关新闻：俄乌战争︱中国两年轻佣兵助俄攻乌 传「首战即终战」翌日齐阵亡

有法学专家警告，他在中国或面临严重刑罚。他本人还多次在发视频劝告国人不要来俄罗斯参军，因为高风险，低收入，很多士兵第一个月薪水还没拿到就阵亡了。

徐晓仁去年3月接受柴静采访，他公开批判俄罗斯发起侵略，告诫同胞不要步其后尘加入战争。「错误的一个选择，让我加入到了战争当中。每一寸土地都是靠用鲜血去拿下来的……没有人性，没有道德。」他在上述采访中说。
 

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