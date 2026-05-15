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游日注意 | 日本麻疹传播速度逼近10年新高 周增23例累计达462人

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更新时间：09:49 2026-05-15 HKT
发布时间：09:49 2026-05-15 HKT

日本麻疹疫情爆发，根据最新数据显示，当地麻疹感染人数正以惊人速度增长，今年累计病例已达462宗，正逼近过去10年来疫情最严重的2019年同期水平。厚生劳动省发出紧急警告，强调麻疹具有极强的传染力，甚至可透过空气传播，特别呼吁孩童、经常接触未达接种年龄孩童的工作人员，以及经常接触海外旅客的旅游业或机场员工接种疫苗。

点名3类人应尽速补打疫苗

日本国立健康危机管理研究机构统计，截至5月3日为止的一周内，全日本通报的麻疹确诊速报值为23人，令今年迄今累计感染人数攀升至462人，感染速度几乎与10年内最高的2019年相同。

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日本厚劳省点名3类人应尽速补打疫苗。美联社
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日本爆发麻疹疫情，传播速度逼近10年新高。美联社
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日本麻疹感染人数正以惊人速度增长。美联社
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日本麻疹今年累计病例已达462宗。新华社
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麻疹被公认为传染力最强的疾病之一，除了飞沫传染，更会透过「空气感染」。感染者会出现发烧、咳嗽、出疹等症状，一旦转为重症，致死率不容小觑。

70%病例为境内感染

尽管目前的确诊病例都被认为是在境内感染，但由于日本目前仍被列为麻疹病毒尚未稳定的「排除状态」，因此病例多被认为是受到「境外移入」病毒波及后，继而在国内引发进一步传播。

统计数据显示，约有70%的感染者被认为是在日本国内遭到传染。由于麻疹病毒正透过海内外人员往来持续扩散，厚生劳动省强调，接种疫苗是唯一的防御手段。

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