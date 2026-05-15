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特朗普访华︱鲁比奥穿马杜罗同款NIKE Tech运动服惹热议 「我一早有，他抄袭我」

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更新时间：08:35 2026-05-15 HKT
发布时间：08:35 2026-05-15 HKT

美国全国广播公司（NBC）周四（14日）播出的访问中，鲁比奥称自己早已拥有前委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）被抓捕时的NIKE Tech运动服，并表示穿起来很舒服。

相关新闻：特朗普访华︱随团鲁比奥穿NIKE Tech惹热议 与马杜罗运动服同款

美国总统特朗普访华，国务卿鲁比奥亦有随团。白宫通讯联络办公室主任张振熙（Steven Cheung）在社交媒体发出一张鲁比奥在空军一号，穿上马杜罗被美国抓捕时的同款NIKE Tech运动套装，即时引起关注。

非企图发出任何讯息

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鲁比奥在专访中表示，该是一款很好的运动套装，穿起来很舒服，并称他不是想发出任何信息。他亦强调：「是马杜罗抄我的，因为我早前有这套衣服。」

 
 

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