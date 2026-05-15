伊朗局势 | 伊朗传媒：5月13起已开放中国船只通行霍尔木兹海峡

伊朗传媒报道，伊朗海军自周三（13日）晚上起开放中国船只通行霍尔木兹海峡，当时已批准一批中国船只通行。

据塔斯尼姆通讯社报道，根据伊朗伊斯兰共和国的决策，部分中国船只已获准按伊朗管理的过境规范通行霍尔木兹海峡，并补充说这次通行是应中国要求、针对伊朗管理规范达成共识后，从13日晚间开始。

伊朗据报已批准一批中国船只通行霍尔木兹海峡。路透社

伊朗革命卫队曾拦截商船。路透社

相关新闻：

特朗普访华｜贝森特：中国将推动重开霍尔木兹海峡 恢复全球能源运输

逾30艘船只通过

法斯通讯社也有类似报道，而伊朗国营电视台称已有逾30艘船获准通行，但未说明这些船只是否全为中国籍。

自2月28日与美国和以色列开战以来，伊朗大致封锁了这条重要海峡的航运。

和平时期，该路线约占全球石油与液化天然气运输量的20%，还有其他重要商品。

伊朗对这条水道的控制动摇了全球市场，并赋予德黑兰重大筹码，而美国则对伊朗港口进行海上封锁反击。

正值特朗普访华

今次中国船只获准通过之际，正值美国总统特朗普访问中国，他于周四与中国国家主席习近平举行峰会，内容包括伊朗战争。

白宫官员说，双方一致认为，霍尔木兹海峡必须保持开放，以保障能源自由流通。习近平更明确表示：「中方反对霍尔木兹海峡军事化与任何征收海峡通行费的企图，也有意采购更多美国石油，以降低中方日后对于霍尔木兹海峡的依赖，两国均认为伊朗永远不能拥有核武」。