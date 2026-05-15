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俄罗斯两日内发动开战以来最大规模空袭　乌克兰至少22死

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更新时间：05:57 2026-05-15 HKT
发布时间：05:57 2026-05-15 HKT

俄罗斯周四（14日）对乌克兰多地发动大规模空袭，乌克兰官员表示，俄军过去两日合共出动1567架无人机，为2022年俄乌战争爆发以来最大规模空袭行动，造成至少22名平民死亡。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄军周四凌晨再向乌克兰发射逾670架攻击无人机及56枚导弹，首都基辅（Kyiv）成为主要目标。乌克兰国家紧急服务部门表示，基辅至少16人死亡，包括两名儿童，市长克利钦科（Vitali Klitschko）宣布周五为哀悼日。

路透社画面显示，基辅一幢九层住宅大楼遭导弹击中后部分倒塌，救援人员在瓦砾中搜索生还者。泽连斯基表示，初步分析显示，一枚俄制Kh-101巡航导弹击中大楼。他批评，俄方行动与总统普京（Vladimir Putin）早前称「战争正走向结束」的说法明显矛盾。

除基辅外，乌克兰第二大城市哈尔科夫（Kharkiv）亦遭攻击，造成28人受伤，包括3名儿童。南部敖德萨（Odesa）的港口设施及铁路系统亦受袭。乌克兰能源部表示，全国11个地区电力供应受影响，全国共有180处设施受损，包括逾50幢住宅建筑。

乌方已部署超过1500名救援人员处理善后工作。泽连斯基呼吁盟友不要对俄军空袭保持沉默，并继续支援乌克兰防空能力。

乌克兰外长西比哈（Andrii Sybiha）则表示，俄方在美国总统特朗普（Donald Trump）访华期间发动大规模袭击，显示莫斯科无意停止战争。他呼吁美国及中国向俄罗斯施压，要求普京结束战事。

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