雪柜藏死胎4年 32岁日女被捕：我想跟她永远在一起

日本大阪一名32岁女子，约4年前产下死胎女婴后，将遗体包好放在自家雪柜冰格内，想「一直跟这孩子在一起」。事件月前意外曝光，她周一因为涉嫌遗弃尸体罪被捕。

法医称，婴儿身上无外伤，应是死胎。読売テレビニュース@Youtube

藏尸被意外揭发

日本《朝日新闻》报道，大阪市平野区一名32岁女子福井知佳，涉嫌在2022年8月下旬，将刚出生不久的女婴尸体用T恤包裹后，放进密封塑胶袋内，并在袋子上写下「对不起」、「我爱妳」等字样，随后放入住处公寓的雪柜冷冻。

今年4月9日，她因涉嫌违法使用麻醉药品被捕。警方前往其住处搜查时，意外发现雪柜内有婴儿尸体。她在接受调查时表示，之所以流产后没有报警，「是因为我想一直跟这个孩子在一起」。

司法解剖显示，死亡的是女婴，体长约25厘米，重约315克，推测为早产儿。至于是否真是出生时已死亡，则有待进一步调查。