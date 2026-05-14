以色列称内塔尼亚胡战事期间秘访阿联酋 阿外交部否认说法

以色列总理办公室周二（13日）证实，总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）在以色列对伊朗展开大规模军事行动期间，曾秘密访问阿联酋，并与阿联酋总统穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al Nahyan）会面。不过，阿联酋其后否认相关说法。

新华社报道，以色列总理办公室发声明表示，内塔尼亚胡此行促成以色列与阿联酋外交关系的「历史性突破」。今次亦是内塔尼亚胡首次公开证实曾访问阿联酋。以色列与阿联酋于2020年签署《亚伯拉罕协议》（Abraham Accords），正式建立外交关系。

美国驻以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）日前在特拉维夫大学一场会议上表示，以色列已在阿联酋部署「铁穹」（Iron Dome）防空系统及相关操作人员。美国常驻联合国代表华尔兹（Mike Waltz）亦证实，以方曾协助阿联酋拦截伊朗导弹。

不过，阿联酋外交部其后发表声明，否认有关内塔尼亚胡秘密访阿，以及阿方接待以色列军事代表团的报道。声明指出，阿联酋与以色列关系属公开关系，并建基于《亚伯拉罕协议》框架下，「不存在任何秘密安排」。

阿联酋又表示，除非由官方主管部门正式公布，否则任何有关秘密访问或私下安排的说法均「没有事实依据」。