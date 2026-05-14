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美国参议院表决确认沃什出任联储局主席 接替鲍威尔

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更新时间：05:06 2026-05-14 HKT
发布时间：05:06 2026-05-14 HKT

美国参议院周三（13日）以54票对45票通过，确认沃什（Kevin Warsh）出任联储局（Federal Reserve）主席，接替即将任期届满的现任主席鲍威尔（Jerome Powell）。沃什将同时展开为期4年的主席任期，同时展开14年理事任期。。

今次表决基本按党派分裂，但民主党参议员费特曼（John Fetterman）倒戈投下支持票，使沃什得以获得跨党派通过。这次亦被形容为历来最具分歧的联储局主席任命表决。

沃什将接替任期周五届满的鲍威尔（Jerome Powell），但鲍威尔仍会留任联储局理事会成员。同时，现任理事米兰（Stephen Miran）据报将让出席位予沃什。

鲍威尔仍会留任联储局理事会成员。路透社
鲍威尔仍会留任联储局理事会成员。路透社

预计沃什将出席6月16日至17日的下一次议息会议。届时联储局内部正就利率走向出现分歧，有委员甚至认为未来加息与减息同样可能。

沃什上任之际，美国面对通胀上升及利率政策争议，同时特朗普政府持续向联储局施压，要求减息刺激经济。白宫发言人德赛（Kush Desai）形容参议院通过任命是「恢复联储局决策问责、专业与信心的重要一步」。

沃什在2006年至2011年间曾任联储局理事，被视为主张抗通胀的「鹰派」，倾向支持较高利率以压制物价。他其后离开联储局，部分原因与金融危机后刺激政策分歧有关。他亦曾于2018年竞逐联储局主席职位，但最终由鲍威尔获任命，而特朗普其后称这是「重大错误」。

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