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英国首相施纪贤迫宫压力日深 传卫生大臣施卓添最快周四辞职争做党魁

即时国际
更新时间：22:28 2026-05-13 HKT
发布时间：22:27 2026-05-13 HKT

英国工党地方选举失利，首相施纪贤（Keir Starmer）面临迫宫。有英媒报道指卫生大臣施卓添（Wes Streeting）最快周四辞职并发动党魁之争，但施纪贤表示，「完全信任」施卓添。

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英王查理斯三世（King Charles Ⅲ）周三发表「御座致辞」，说明未来一年立法规划。就在「御座致辞」发表前，施纪贤在唐宁街10号与施卓添进行关键会谈，历时仅16分钟。英国传媒形容这次会面是「摊牌」。

施卓添离开时没有发表评论。首相发言人也没有透露会谈细节，表示：「我不会透露内部会议的内容，但首相完全信任卫生大臣。」

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施纪贤：完全信任施卓添

目前已有4名政务次官辞职、超过80名国会议员要求施纪贤下台，但暂时未有人发动党魁之争。英国ITV新闻政治编辑佩斯顿（Robert Peston ）表示，采访了施卓添几位盟友，得知他最早可能在周四辞职。

《每日电讯报》也引述施卓添一位盟友说，施卓添的团队表示计划于周四辞职。三位支持施纪贤的内阁消息人士称，他们认为此事掩盖了议会开幕大事， 「这有可能适得其反」。

一位资深工党议员形容选择这个时机「糟糕且有失风度」，并补充道：「他急于在贝安德（Andy Burnham，大曼彻斯特市长）回归之前辞职。」贝安德被认为是另一位有望挑战党魁的对手，但他需要先成为议员才能参加任工党领袖竞选。

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