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OnlyFans女神｜金主豪砸300万美元见面 「讲错一句」被嫌弃握完手要抹

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更新时间：19:42 2026-05-13 HKT
发布时间：19:42 2026-05-13 HKT

成人平台OnlyFans网美Alice Rosenblum（爱丽丝）近日与超级金主的一次见面遭网民热议，据悉这名金主过去曾豪砸200万至300万美元（约1566至2350万港元）课金支持，日前终于有机会在美国洛杉矶与「女神」会面，没想到才刚开口寒暄，现场气氛瞬间降到冰点。

这场见面会由网红Clavicular主持。画面中，金主一见到爱丽丝先兴奋表示：「终于能见到妳，真是太好了！」但下一秒竟脱口说出：「你真人肥过上镜！」爱丽丝当场呆了，反问：「肥过？」似乎不敢相信自己听到的话，对方竟毫不犹豫肯定说：「是的！」

面对这番直球发言，爱丽丝面色大变，一度不想再与对方交谈。主持人见状出面缓颊，笑称：「他可以被原谅啦，毕竟他给了妳数百万美元。」爱丽丝无奈回应：「没错。」虽然她同意继续会面，但整段互动都看得出她相当不悦。

OnlyFans网美Alice Rosenblum
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OnlyFans网美Alice Rosenblum
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更受争议的是，在见面尾声，金主起身与爱丽丝握手道别，她仅坐在椅子上轻碰对方一下，随后立刻把手往大腿拍了一下，接着再双手互拍，仿佛像是在「擦掉脏东西」，亮厌恶神情完全藏不住。爱丽丝事后更直言，对方让她感到「非常害怕」，认为当下应该直接把人赶出去。

影片曝光后迅速在社群平台延烧，网友意见两极。有人痛批爱丽丝态度失礼，认为对方即使讲话不得体，好歹也是长期砸重金支持她的金主；但也有不少人替她抱不平，认为第一次见面就直接评论女性身材相当没礼貌，直言「有钱不代表可以羞辱别人」、「难怪只能靠课金接近网美」。

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