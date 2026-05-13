随机枪击︱波士顿积犯持步枪乱射60响 2司机中弹命危疑凶被捕︱有片

美国波士顿发生随机枪击案，有刚出狱的积犯持自动步枪向车流扫射，导致2名司机中弹重创命危。警员与美军海军陆战队成员开火，合力将疑犯制服。

海军陆战队成员路过开火制止

网上疯传枪手犯案过程影片，当地时间11日下午约1时，独行枪手持自动步枪，在剑桥市纪念大道（Memorial Drive）上，不断向马路的汽车开火，最少50至60枪，导致两名司机中弹命危，目前正在抢救中。



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枪手事后被证实是46岁，来自波士顿的泰勒·布朗（Tyler Brown）。布朗开始随机扫射民众后，有警员接报赶至，加上现场一名合法持枪，据报是海军陆战队成员的英勇民众，合力向布朗开火，击中对方将其拘捕，成功制止了此宗无差别枪击案。

疑犯刚出狱仍受假释监管

警方指，疑犯有20年的犯罪史，020年他再次犯案，并在缓刑期间多次朝警察开枪。当时检察官就寻求法庭能够判处他较长刑期，但一名左派法官只轻判他极短的5年刑期，目前正处于假释监管。



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据当地检察官指，疑犯目前在医院的ICU病房接受重症监护。检方目前指控他犯下两项持枪攻击意图谋杀罪、武器犯罪等多项罪名。

检察官指，枪击发生前，警方已接报疑犯持自动步枪，情绪不稳出现在剑桥市一带街道，警方已全力追踪，但执法人员抵达达纪念大道现场时，疑犯已开始无差别枪击。