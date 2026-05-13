伊朗局势︱白宫不满战情泄密 司法部大力查媒体

美国知情政府官员透露，总统特朗普上月私下向代理司法部长布兰奇，抱怨伊朗战争爆发后出现媒体泄密事件，促使司法部大力展开相关调查行动。

《华尔街日报》引述一名官员称，在某次会议中，特朗普将一叠他和高层官员认为危及国安的新闻剪报交给布兰奇，上头贴着写有「叛国」的便条纸。司法部和国防部（战争部）高层已就此会商。

参与美伊战事的美军航空母舰「林肯号」。

部置于中东的航空母舰「林肯号」。

一架F/A-18E「超级大黄蜂」战机降落「林肯号」航空母舰的甲板。

官员指出，特朗普对于详细报道他当时如何作出开战决策，以及幕僚在他斟酌时有何建言的内容尤其不满。司法部发言人表示：「在任何情况下，司法部都会本于事实依法追查犯下危害美国罪行的人士。」

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《华尔街日报》收到日期3月4日的大陪审团传票，要求提供该报记者的纪录。 传票的要求与2月23日一则报道有关，内容称参谋首长联席会议主席凯恩和战争部其他官员，曾就对伊朗发动长期军事行动的风险向总统示警。网媒Axios和《华盛顿邮报》等媒体当天都刊登类似报道。特朗普于5天后的2月28日发动战争。《华尔街日报》母公司道琼斯的传讯总监辛哈在声明中说：「政府对《华尔街日报》及其记者发出传票，这是对宪法保障新闻采访自由的攻击。新闻报道至关重要，我们强烈反对这种压制和恐吓的企图。」

官员指出，特朗普上月对《纽约时报》4月7日一篇报道格外不满，内容讲述以色列总理如何游说特朗普轰炸伊朗，对包括在高度机密战情室中的会议进行详尽生动的描绘。知情人士透露，检察官已向多个媒体以及电邮和电话服务供应商发出传票，调查有关的资讯。