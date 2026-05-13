施纪贤被逼宫获逾百工党议员支持 副首相：没有人获足够提名挑战

英国首相施纪贤（Keir Starmer）近日面对党内逼宫压力，数十名党籍议员及部分内阁议员公开要求下台。周二，施纪贤获超过110名工党议员公开表态支持他留任，强调现时应集中「共同合作，推动国家所需改变」，而非发动党魁之争。

联署：不是领导权竞争之时

英国天空新闻（Sky News）报道，共有111名工党后座议员联署声明，表明支持施纪贤继续领导工党。声明指出：「现在不是进行领导权竞争的时候。」联署议员包括施纪贤选区邻近议员西迪克（Tulip Siddiq）、Bolsover议员Natalie Fleet，以及Camborne and Redruth议员Perran Moon等。

英国副首相林德伟（David Lammy）周二（12日）亦公开支持施纪贤，称暂时未见任何潜在挑战者拥有足够支持发动正式挑战。他在唐宁街首相府外向记者表示：「事情已经过去24小时，但仍然没有人站出来，按照党内程序正式参选。」他又称：「没有人看来拥有足够提名挑战施纪贤。如果有人认为他应该下台，就应该说明谁会是更好人选。」

英国副首相林德伟称暂时未见任何潜在挑战者拥有足够支持发动正式挑战。路透社

卫生大臣斯特里廷明晤施纪贤

另一方面，英国卫生大臣韦斯・斯特里廷（Wes Streeting）将于周三在唐宁街与施纪贤会面。斯特里廷被视为工党潜在接班人之一，不过其盟友早前否认他有意发动逼宫。

英国卫生大臣斯特里廷将于周三在唐宁街与施纪贤会面。路透社

报道引述消息人士称，斯特里廷希望与施纪贤讨论目前困扰工党的内部动荡，但未知会否要求对方提出下台时间表。消息亦指，斯特里廷不希望在国王演说（King’s Speech）前进一步加剧党内动荡，因此暂不打算公开谈论会面内容。据报，英国国王演说将按原定计划于周三举行。

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