施纪贤被逼宫获逾百工党议员支持 副首相：没有人获足够提名挑战
更新时间：03:12 2026-05-13 HKT
发布时间：03:12 2026-05-13 HKT
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英国首相施纪贤（Keir Starmer）近日面对党内逼宫压力，数十名党籍议员及部分内阁议员公开要求下台。周二，施纪贤获超过110名工党议员公开表态支持他留任，强调现时应集中「共同合作，推动国家所需改变」，而非发动党魁之争。
联署：不是领导权竞争之时
英国天空新闻（Sky News）报道，共有111名工党后座议员联署声明，表明支持施纪贤继续领导工党。声明指出：「现在不是进行领导权竞争的时候。」联署议员包括施纪贤选区邻近议员西迪克（Tulip Siddiq）、Bolsover议员Natalie Fleet，以及Camborne and Redruth议员Perran Moon等。
英国副首相林德伟（David Lammy）周二（12日）亦公开支持施纪贤，称暂时未见任何潜在挑战者拥有足够支持发动正式挑战。他在唐宁街首相府外向记者表示：「事情已经过去24小时，但仍然没有人站出来，按照党内程序正式参选。」他又称：「没有人看来拥有足够提名挑战施纪贤。如果有人认为他应该下台，就应该说明谁会是更好人选。」
卫生大臣斯特里廷明晤施纪贤
另一方面，英国卫生大臣韦斯・斯特里廷（Wes Streeting）将于周三在唐宁街与施纪贤会面。斯特里廷被视为工党潜在接班人之一，不过其盟友早前否认他有意发动逼宫。
报道引述消息人士称，斯特里廷希望与施纪贤讨论目前困扰工党的内部动荡，但未知会否要求对方提出下台时间表。消息亦指，斯特里廷不希望在国王演说（King’s Speech）前进一步加剧党内动荡，因此暂不打算公开谈论会面内容。据报，英国国王演说将按原定计划于周三举行。
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