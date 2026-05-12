俄乌战争｜北韩售武派兵赚130亿美元几近1年GDP 俄罗斯举债2000亿军费致经济告急

《乌克兰真理报》（Ukrainska Pravda）近日报道，北韩因支援俄罗斯对乌战争而获得前所未有的「意外之财」。北韩透过提供武器与兵力换取俄方外汇及能源供应，3年内赚取高达130亿美元，接近该国一整年的本地生产总值（GDP）。反观，俄罗斯已向银行借贷超过2000亿美元用于国防开支。

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另外，根据南韩国家情报院（National Intelligence Service）旗下研究机构的估计，截至2025年，北韩已运送价值70亿至138亿美元的武器。除了向俄罗斯供应火箭炮和炮弹外，北韩还运送了约250枚KN-23短程弹道导弹，有指这些导弹其实是在俄罗斯的协助下开发。而作为回报，北韩不仅大赚海量外汇，还获得民生必需品、武器和军事技术等方面的支援。

乌克兰军方情报部门2024年12月证实，在俄罗斯库尔斯克地区的军事行动中，首次活捉被派遣至俄罗斯作战的北韩士兵。

南韩国家情报院分析，北韩士兵可能不熟悉在开阔空间作战。路透社

报道指，自2024年秋季以来，莫斯科已向北韩军队支付超过6亿美元。根据一名在2月访问乌克兰的南韩议员的报告，约有1万名北韩特种部队人员仍留在俄乌战斗区域。此外，估计有近1万名工程兵以及数以百计的无人机操作员和部队正在前线提供火力支援，更传出北韩未来还要增派3万大军投入俄乌战场。

有指，已有至少上万名北韩士兵投身到俄乌战场之中。美联社

北韩士兵抵达俄罗斯，领取俄方军服。乌克兰讯息与安全部

北韩向俄罗斯供应物资一事于2022年曝光，这也是莫斯科对乌克兰出兵的同一年。在俄罗斯总统普京（Putin）与北韩领导人金正恩于2024年6月签署全面战略伙伴关系协定后，平壤开始增加军事物资的运送，并开始派遣军队。据称，在俄乌战争中作战的北韩士兵每月可获得约2000美元的报酬，另外设有高达1万美元的阵亡抚恤金。南韩国家情报院报告指出，截至2月，已有约6000名北韩士兵在俄乌战场上阵亡或受伤。

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相较于北韩藉俄乌战事获利，俄罗斯财政则日趋吃紧。据英国《每日电讯报》（The Daily Telegraph）4月的报道，由于俄乌战争旷日持久，截至去年12月，俄罗斯已向银行借贷超过2000亿美元用于国防开支，或导致国内经济濒临崩溃。