Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汉坦病毒｜爆疫邮轮特内里费岛完成撤离 将驶往鹿特丹消毒

即时国际
更新时间：05:27 2026-05-12 HKT
发布时间：05:27 2026-05-12 HKT

西班牙当局周一（11日）完成对涉汉坦病毒疫情邮轮「洪迪厄斯号」（MV Hondius）乘客及船员的最后撤离工作，最后一批人员已从特内里费岛下船并转乘飞机前往荷兰。邮轮其后继续航程，驶往鹿特丹港进行全面消毒。

26船员随船前往鹿特丹

综合新华社及多间外媒报道，邮轮当地时间周一傍晚在西班牙特内里费岛格拉纳迪利亚港（Granadilla de Abona）短暂靠岸。由于港口附近海域风浪较大，西班牙海事部门建议下改为靠岸停泊，以确保疏散安全。

最后一批共28名乘客及船员随即下船，并转乘飞机前往荷兰，其中包括部分原计划前往澳洲的旅客。余下约26名船员则继续留在邮轮上，随船前往鹿特丹。

西班牙卫生部长加西亚（Mónica García）表示，整个疏散过程约历时一小时，在安全情况下完成。她指，在邮轮及相关航班离开特内里费后，当局将对相关活动区域进行全面消毒。据报，自邮轮爆疫以来，已有合共94人被撤离并送返各自国家。

世卫：已录得7宗确诊个案

据世界卫生组织（WHO）资料，目前邮轮上已录得7宗确诊个案，其中包括一对荷兰夫妇及一名德国乘客死亡个案，另有两宗疑似病例。

美国方面亦表示，已有18名乘客被送返美国并接受隔离，其中一人确诊并在内布拉斯加州生物安全医疗单位接受治疗，另有多人在不同医疗机构接受观察。

相关新闻：汉坦病毒｜爆疫邮轮撤离17美国乘客 其中一人病毒检测呈阳性

美国卫生官员指出，汉坦病毒一般由野生啮齿类动物传播，但今次涉及的安第斯型汉坦病毒（Andes strain）是少数可在人与人之间有限度传播的类型，但仍需长时间密切接触才可能感染。官员强调，病毒对一般公众的风险仍然「非常低」。美国卫生部官员形容病毒「不易传播」。总统特朗普在白宫被问及事件时表示，美方处理「大致良好」。

船长：过去数星期「极具挑战性」

「洪迪厄斯号」其后继续航程，前往荷兰港口鹿特丹，并将在当地进行全面消毒及检疫程序。船长多波戈夫斯基（Jan Dobrogowski）则在影片中表示，过去数星期情况「极具挑战性」，并赞扬乘客及船员在撤离期间保持耐心及纪律。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
12小时前
稻香全新宵夜火锅放题！$98/位任食火锅配料、点心、小食 加$30升级酒水任饮
稻香全新宵夜火锅放题！$98/位任食火锅配料、点心、小食 加$30升级酒水任饮
饮食
12小时前
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
生活百科
13小时前
凯施饼店创办人萧伟坚堕楼亡 涉案工厦昔日设面包工场丢空逾年 银主公开出售
突发
15小时前
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
时事热话
16小时前
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
16小时前
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
2026-05-11 00:01 HKT
李泳豪现身受访笑谈与李泳汉童年：我同哥哥成日整蛊许冠英 重温昔日兄弟情因争产反面惹心酸
李泳豪现身受访笑谈与李泳汉童年：我同哥哥成日整蛊许冠英 重温昔日兄弟情因争产反面惹心酸
影视圈
13小时前
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
影视圈
10小时前
星岛申诉王｜铜锣湾$5999买玫瑰 斥又烂又残　事主呻「世纪大骗钱」 花店反驳掀罗生门
星岛申诉王｜$5,999买99支玫瑰一晚即残！港男怒轰呃钱 花店提协商条件遭拒
申诉热话
11小时前