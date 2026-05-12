汉坦病毒｜爆疫邮轮特内里费岛完成撤离 将驶往鹿特丹消毒

西班牙当局周一（11日）完成对涉汉坦病毒疫情邮轮「洪迪厄斯号」（MV Hondius）乘客及船员的最后撤离工作，最后一批人员已从特内里费岛下船并转乘飞机前往荷兰。邮轮其后继续航程，驶往鹿特丹港进行全面消毒。

26船员随船前往鹿特丹

综合新华社及多间外媒报道，邮轮当地时间周一傍晚在西班牙特内里费岛格拉纳迪利亚港（Granadilla de Abona）短暂靠岸。由于港口附近海域风浪较大，西班牙海事部门建议下改为靠岸停泊，以确保疏散安全。

最后一批共28名乘客及船员随即下船，并转乘飞机前往荷兰，其中包括部分原计划前往澳洲的旅客。余下约26名船员则继续留在邮轮上，随船前往鹿特丹。

西班牙卫生部长加西亚（Mónica García）表示，整个疏散过程约历时一小时，在安全情况下完成。她指，在邮轮及相关航班离开特内里费后，当局将对相关活动区域进行全面消毒。据报，自邮轮爆疫以来，已有合共94人被撤离并送返各自国家。

世卫：已录得7宗确诊个案

据世界卫生组织（WHO）资料，目前邮轮上已录得7宗确诊个案，其中包括一对荷兰夫妇及一名德国乘客死亡个案，另有两宗疑似病例。

美国方面亦表示，已有18名乘客被送返美国并接受隔离，其中一人确诊并在内布拉斯加州生物安全医疗单位接受治疗，另有多人在不同医疗机构接受观察。

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美国卫生官员指出，汉坦病毒一般由野生啮齿类动物传播，但今次涉及的安第斯型汉坦病毒（Andes strain）是少数可在人与人之间有限度传播的类型，但仍需长时间密切接触才可能感染。官员强调，病毒对一般公众的风险仍然「非常低」。美国卫生部官员形容病毒「不易传播」。总统特朗普在白宫被问及事件时表示，美方处理「大致良好」。

船长：过去数星期「极具挑战性」

「洪迪厄斯号」其后继续航程，前往荷兰港口鹿特丹，并将在当地进行全面消毒及检疫程序。船长多波戈夫斯基（Jan Dobrogowski）则在影片中表示，过去数星期情况「极具挑战性」，并赞扬乘客及船员在撤离期间保持耐心及纪律。