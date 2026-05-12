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法国尼斯爆枪击案酿2死4伤 枪手车内向途人开火后逃去

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更新时间：02:30 2026-05-12 HKT
发布时间：02:30 2026-05-12 HKT

法国南部旅游城市尼斯（Nice）周一（11日）发生枪击案，一名枪手据报在市内驾车期间向途人开火，造成至少2人死亡、4人受伤。当局事后封锁现场调查，附近学校一度实施封锁措施。

附近学校一度进入封锁

事发于尼斯Moulins区Place des Amaryllis一带。法国电视台BFM报道，涉事车辆当时载有两人，在区内行驶期间，其中一人多次向外开枪，其后逃离现场。

警方及紧急部门接报后赶到现场戒备，由于现场传出多轮枪声，附近学校一度进入封锁状态。检察部门其后表示，学校目前已重新开放。当局正调查案件是否与有组织犯罪及贩毒活动有关。

尼斯市长西奥蒂形容事件「令人恐惧」，并指枪击造成「多人死伤」。法新社
尼斯市长西奥蒂形容事件「令人恐惧」，并指枪击造成「多人死伤」。法新社

尼斯市长西奥蒂（Éric Ciotti）形容事件「令人恐惧」，并指枪击造成「多人死伤」。他在社交平台X发文表示：「Moulins区Place des Amaryllis再次发生可怕枪击事件。」他又称：「打击毒品贩运不能以失败告终。」

当局呼吁市民避免前往相关区域，以便警方继续调查及搜证。事件亦导致通往Saint Isidore方向的A8高速公路出现交通挤塞。

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