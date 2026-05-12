白宫记者晚宴枪击案　男疑犯庭上否认全部控罪

美国白宫上月举行记者协会晚宴期间发生枪击案，一名男子涉嫌持枪及刀具闯入会场，企图刺杀总统特朗普（Donald Trump），期间更向特勤局人员开枪，导致晚宴一度混乱并提早结束。美媒《Politico》报道，涉案男子周一（12日）在联邦法院提堂，否认全部控罪。

辩方要求至少两名司法部高层退出

31岁被告艾伦（Cole Tomas Allen）出庭时身穿橙色囚衣，双手及双脚均戴上镣铐，全程没有发言，由代表律师代为提出不认罪答辩。他被控企图暗杀总统、以致命武器袭击联邦人员，以及两项枪械相关罪名，其中企图暗杀罪最高可判终身监禁。

报道指，辩方在庭上要求至少两名司法部高层退出案件检控工作，理由是代理司法部长布兰奇（Todd Blanche）及华盛顿联邦检察官皮罗（Jeanine Pirro）案发时均身处晚宴现场，可能同时属于案件受害人或证人，存在利益冲突。法官未有即时裁决，要求控方本月22日前提交书面回应。

疑犯原没打算生还

控方透露，来自加州的艾伦被捕后曾向联邦调查局（FBI）表示，自己原本没打算在行动中生还。检方又指，他施袭前曾在酒店房自拍，当时身上配备弹药袋、肩挂枪套及刀具，并在讯息中自称「友善的联邦刺客」（Friendly Federal Assassin），又提及对特朗普政府的不满。

相关新闻：美公布晚宴枪手清晰影片 飞奔冲过安检站

案发于4月25日，地点是华盛顿希尔顿酒店（Washington Hilton）举行的白宫记者协会晚宴。当局指，艾伦当时冲过保安检查站，并向一名试图阻止他的特勤局人员开枪。中枪人员身穿防弹衣，没有生命危险，其后曾开枪还击5次，但无击中任何人。

特朗普在案发当晚由保安人员护送离场，其后返回白宫时表示，当局相信疑犯属「独狼」行动。