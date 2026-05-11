日本特色「御守」遭台湾电商高价转售 神社发长文点名狠批亵渎神明

日本一所神社发现有台湾网站，将其「御守」（护身符）当作商品抬高价钱转售。神社在社交媒体发文点名批评，表明「御守」是神圣之物而非一般首饰，呼吁大众直接从官方渠道购买，不要参与炒作行为。

涉事田脇日吉神社（位于福冈县柳川市）点名台湾电商「日本好物调查局」，批评其擅自转售神社授与的御守。

田脇日吉神社的水晶御守为手绳款式，例如其中一款粉红色绳、附心型水晶的结缘御守，在官方销售网站价格为4000日圆（约199港元），「日本好物调查局」却以2倍价钱的1599台币（约398港元）出售，还写上「限量！售完不补」等宣传语。

神社发文表明，护身符不是普通饰品，而是承载着神明祝福的神圣物品，经转售已失去神力。神社并狠批高价转卖的行为是「亵渎神明」，对此感到「极大的震惊与愤怒」。

「日本好物调查局」遭点名后，已将田脇日吉神社的水晶御守下架，但仍有吉野神宫、伊势神宫等日本神社相关商品「许愿集气中」。