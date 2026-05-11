东京浅草寺 | 2中国人涉扒窃被捕 偷仙台女游客银包

中国一对男女涉嫌在日本东京浅草寺一带扒窃游客银包被捕，当中女疑犯已承认犯案，男嫌犯则否认。

涉案53岁男子邓华荣及47岁女子朱红姣，被指上周六（9日）下午在浅草寺扒窃游客银包。

涉偷逾万日圆财物

据《产经新闻》报道，警方指受害人是来自宫城县仙台市1名38岁女子，她当天在浅草寺观光时，放在背包里的银包被扒手偷走，里面装有1万日圆（约495港元）现钞、信用卡，银包本身价格在2000日圆（约99港元）左右。

浅草寺甚受游客欢迎。维基百科

浅草寺是东京著名观光景点。日本旅游局

上月关西机场入境

警方指出，邓华荣及朱红姣上月经由关西国际机场入境，上周五（8日），2人在东京一个火车站月台翻找其他乘客的行李；翌日，2人在浅草寺附近人潮拥挤的仲见世商店街寻找目标，从仙台女游客后方接近并扒走银包，一直跟踪2人的办案人员见状立即将邓、朱2人逮捕。