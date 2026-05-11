布吉卡马拉海滩｜印度游客朝圣人气咖啡厅 餐后4人离奇昏迷1人不治

泰国布吉岛知名景点卡马拉海滩（Kamala Beach）一间人气咖啡厅出事！一组印度籍游客用餐后，4人因不明原因接连昏倒，其中1人送院后不治。当地相关部门通报印度驻泰大使馆，正联合警方和法医调查，查明原因。

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根据泰媒《每日新闻》报导，卡马拉警察局副调查官维查尤（Wichayut Damphuak）表示，5月10日接获报案，称卡马拉区一间知名咖啡厅内有外籍游客集体失去意识。警方率领搜救小组及医疗人员赶赴现场，发现共有4名印度籍游客倒卧店内，救护人员随即展开初步急救，并将伤者紧急送往邻近的巴东医院与他朗医院。

部分患者情况严重，2人因重度昏迷，转送至规模较大的布吉瓦其拉医院（Vachira Phuket Hospital）深切治疗部。其中一名印度籍男子阿格拉瓦尔（Kushagra Agrawal）经全力抢救仍不幸离世。

咖啡厅保安主管指出，这组印度籍游客一行共5人入店消费，逗留期间，其中4人在短时间内先后瘫软昏迷。店家见状立即报警求助。目前警方已封锁现场进行初步勘验，并调阅店内监视器以厘清事发经过。