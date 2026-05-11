美墨边境 | 德州货运列车惊现6尸 警方正调查死因

美国德州南部城市边境城市拉雷多一列货运列车内周日（10日）惊现6具尸体，目前正调查死因。当局尚未公布死者的身分、年龄或国籍，也没有立即说明列车的始发站或目的地。

拉雷多警察局官员埃斯皮诺萨说，事件于当天下午3时30分揭发，现场是在靠近美墨边境的偏远铁路列车场内，位于35号州际公路13英里路标附近。警方表示，尸体是在例行铁路货车检查中发现的。

当地警方正调查事件。X@BobChoate54

发现遗体的是一列太平洋联合公司货运列车。Union Pacific

发现遗体的是一列太平洋联合公司（Union Pacific）的货运列车车厢，死者的性别、年龄、身份等尚不清楚。当时气温约摄氏32至35度，暂时未能确定高温是否为造成死亡的原因，亦未悉死者是否非法移民。

非法移民偷渡事件频发

太平洋联合公司发声明说，该公司正与执法部门合作调查。太平洋联合铁路公司跨越边境运营，是唯一一家服务所有进入墨西哥入口点的铁路公司。

拉雷多位于美国与墨西哥边境，过去曾多次发生多人在火车或货柜车中死亡的事件，大多涉及非法移民。其中2022年6月，圣安东尼奥市一辆被弃货车中发现近百名非法移民，最终有53人死亡。

