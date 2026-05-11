北韩修宪订明核报复 若金正恩遇刺将自动用核武

据报北韩已修改宪法，规定如果领导人金正恩遭外国势力刺杀，北韩将立即发射核弹报复。

据美国《纽约邮报》及英国《每日电讯报》报道，这项修宪案据信于今年较早前通过，是在美国和以色列2月28日联手空袭伊朗，击杀当时的伊朗最高领袖哈梅内伊后不久进行的。

北韩核政策法第3条修订后的内容为，如果国家核武力量的指挥控制系统受到敌对势力攻击的威胁，应自动立即发动核打击。

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金正恩早前视察主战坦克。美联社

美以斩首伊朗领导层 触发北韩修宪

虽然北韩领导人金正恩已掌控该国核武，但宪法的更新明确规定，如果他被暗杀将会发生什么事。

南韩首尔国民大学国际关系学教授兰科夫（Andrei Lankov）说，这或许在以前就是北韩的政策，但现在它被写入宪法，代表其意义更加重大。

兰科夫强调，北韩目睹美以「斩首行动」的惊人效率，该行动迅速消灭了伊朗的大部分领导层，北韩对此感到恐惧。