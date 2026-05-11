英超阿士东维拉班主遭勒索95亿 华裔女子涉藏AI深伪性爱片被捕

英超足球队阿士东维拉兼NBA密尔沃基公鹿队（Milwaukee Bucks）班主之一、华尔街投资家埃登斯（Wesley Edens），惊传遭勒索12.15亿美元（近95亿港元）。美国联邦检察官证实，一名华裔女子涉嫌利用人工智能（AI）合成性爱影像威胁伊登斯，已被拘捕。

LinkedIn传私讯 诱发一夜情

据《华尔街日报》报道，被捕女子是46岁的罗昌丽（音、Changli "Sophia" Luo），在中国出生，已与丈夫离婚。她于2022年透过领英（LinkedIn）联系埃登斯，2人于2023年6月在罗昌丽位于曼哈顿的寓所发生性关系，罗昌丽先是寄出情书告白，但在未获回应后，通讯内容随即转为威胁。

被控勒索埃登斯的罗昌丽。图为她过去接受One World Initiative影片访谈画面。One World Initiative

NBA密尔沃基公鹿队作赛。路透社

被勒索的埃登斯同时拥有英超足球队阿士东维拉。美联社

威胁发放性爱影片 勒索一半身家

报道提到，现年64岁的埃登斯是华尔街投资公司要塞投资集团（Fortress Investment Group）共同创办人，身家约25亿美元（逾195亿港元），除了共同拥有公鹿队，也是阿士东维拉的老板。罗昌丽遭指控威胁发布2人性爱影片与照片，要求埃登斯支付12.15亿美元，金额将近其半数身家。

检方指出，罗昌丽在长达数月的勒索过程中，曾化名潜入埃登斯现任妻子工作的诊所，并联系其前妻。罗昌丽声称手中掌握埃登斯的私密影像，威胁若不付钱就要将影片公诸于世，使其名誉扫地。

FBI搜寓所 检获藏性爱片手机

美国联邦调查局（FBI）去年5月搜查罗昌丽的寓所，在洗衣篮与一盒卫生棉中发现藏匿的手机。调查人员在手机内发现多段利用深伪（Deepfake）技术制作的色情影像，内容将影片中的裸体男性「换脸」成埃登斯。

据悉埃登斯曾为了保护家人，一度同意支付650万美元（约5074万港元）的和解金，并先支付了100万美元现款。然而，罗昌丽随后声称自己染上人类乳突病毒（HPV），并将此归咎于埃登斯，以此为由要求重新谈判，并将索讨金额提升至12亿美元以上。

被控4罪 现居家监禁候审

罗昌丽去年6月在纽约甘迺迪国际机场准备搭机前往中国前遭逮捕，被控勒索、销毁纪录等4项罪名，但拒不认罪，目前以50万美元（约390万港元）保释，正处于居家监禁状态。她的律师表示将积极辩护。

案件预计于今年稍后开审，埃登斯的发言人证实他为本案受害人，并将出庭作证。