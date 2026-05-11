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伊朗局势 | 与特朗普不同调 以总理：战争未结束 必须先移除伊朗浓缩铀

即时国际
更新时间：10:43 2026-05-11 HKT
发布时间：10:43 2026-05-11 HKT

以色列总理内塔尼亚胡在周日（10）播出的专访中表明，必须先移除伊朗的浓缩铀库存，才能被视为美以伊战争结束。但美国总统特朗普先前曾表态，认为先结束战争，之后可随时移除浓缩铀。

内塔尼亚胡在哥伦比亚广播公司（CBS）周日晚播出的《60分钟》时事节目访问片段中说：「战争仍未结束，因为还有浓缩铀必须从伊朗移走，浓缩铀设施也必须拆除。」

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内塔尼亚胡强调，必须先移除伊朗的浓缩铀库存，才能被视为美以伊战争结束。路透社
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内塔尼亚胡指，伊朗浓缩铀设施必须拆除。美联社
内塔尼亚胡指，伊朗浓缩铀设施必须拆除。美联社
在伊朗浓缩铀问题上，内塔尼亚胡与特朗普不同调。路透社
在伊朗浓缩铀问题上，内塔尼亚胡与特朗普不同调。路透社

须拆除浓缩铀设施

当被问及如何移除这些浓缩铀时，内塔尼亚胡回应说：「你进去，把它们拿出来。」

内塔尼亚胡表示，特朗普的立场也是一样，「我不打算谈论军事手段，但特朗普总统对我说过，他想进去。」

事实上，内塔尼亚胡这番说法，与特朗普的公开说法有所不同。特朗普坚称已经控制住伊朗的核计划。目前美国国内要求结束伊朗战争的声浪已愈来愈大，特朗普正面临著压力。

特朗普：随时可移除浓缩铀

特朗普在周日晚播出的一个访问节目中指出，伊朗已经在「军事上被击败」，至于浓缩铀，「我们随时都可以移除」。

特朗普在预先录影的访谈中告诉独立电视记者艾特基森（Sharyl Attkisson）说：「我们迟早会把那个处理掉，想要做的时候，就能做到。我们会强力监控。」

而内塔尼亚胡在CBS节目中被问及如何将伊朗的浓缩铀移除时表示，他较倾向于采用协议方式。

内塔尼亚胡说：「我认为透过武力解决，那不是问题。但如果有协议，再进去把它们移走，为什么不行？这是最好的办法。」

内塔尼亚胡：战争目标尚未完成

除了未解决的浓缩铀库存问题外，内塔尼亚胡表明，还有其他数个战争目标尚未完成。

他说：「伊朗仍然支持代理人，还有他们想要生产的弹道导弹。虽然我们已经破坏了许多东西，但这些都还在，还有工作要做。」
 

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