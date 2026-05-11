伊朗局势 | 诺贝尔奖和平得主获保释 健康恶化移送德黑兰医院治疗

2023年诺贝尔和平奖得主、伊朗维权人士纳尔吉斯·穆罕默迪（Narges Mohammadi）获准保外就医，其基金会周日（10）证实，她在狱中健康恶化，晕倒超过一周后，现已移送到德黑兰一家医院治疗。

由于担心穆罕默迪病情危急，经家属和支持者连日要求，她终获送院。她的基金会指出，她获准保外就医，期限多久暂不得而知。

在囚期间曽2度失意识

穆罕默迪自从去年12月以来一直囚在桑扬（Zanjan）监狱，曾2度失去意识，5月1日被送到当地的医院。

基金会声明指出，穆罕默迪需要长期专业照护，这次保外就医仍不足以保障她的健康。

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穆罕默迪在狱中健康恶化。法新社

穆罕默迪于2023年获颁诺贝尔和平奖。法新社

穆罕默迪的代表律师阿尔达卡尼（左）在记者会上发言。美联社

声明强调：「我们必须确保她不会再被送回监狱执行剩余18年刑期，现在正是要求她无条件获释并且撤销所有指控的时候。」

长年致力推动妇女权益

现年53岁、长年致力推动妇女权益的穆罕默迪过去曾多次被捕入狱，2023年获颁诺贝尔和平奖时仍身陷囹圄。她这次是在东北部城市马什哈德被捕后系狱。

穆罕默迪家人表示，她在狱中健康状况每况愈下，体重减轻了44磅，部分原因是逮捕过程中曾遭严重殴打。入狱前就已罹患肺栓塞的她需要依靠抗凝血剂并且持续监控，今年3月曾心脏病发。

监狱附近曾3度遭空袭

她居于挪威奥斯陆的兄弟哈米德雷札表示，自从她被送进桑扬医院心脏深切治疗部病房以来，血压在极低和极高之间大幅波动，目前需靠吸氧帮助呼吸而且无法说话。

她的状况亦受到伊朗与美国、以色列战争的影响，至少有3次空袭在她监狱附近发生。

