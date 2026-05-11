汉坦病毒 | 涉疫邮轮已撤离94人 1法国公民返程途中出现症状

停靠在西班牙加那利群岛特内里费岛的涉疫邮轮「洪迪厄斯号」，船上人员的撤离行动于周日（10日）深夜接近完成，已有94名来自不同国家的人士被空运返国。法国总理勒科尔尼指，船上5名法国公民已回到法国，其中一人在回国航班上出现感染症状，这5名乘客目前已被严格隔离，并将接受医学检测和健康评估。世衞表示，从船上撤离的所有人员均被列为「高风险」接触者，需接受42天医学监控，包括每日检查发烧等症状。

在现场参与撤离船上人员行动的世界衞生组织健康领域专家戴安娜·罗哈斯·阿尔瓦雷斯指，撤离行动在周一（11日）继续进行，持续至当天下午最后一批航班飞往澳洲和荷兰。至于「洪迪厄斯号」周一上午加油，预计周一晚上7时（香港时间周二凌晨2时）载约30名船员启程前往荷兰。

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世衞建议返国乘客接受42日医学监控

戴安娜在连线世衞组织相关网络研讨会时说，防疫衞生人员登上邮轮评估所有乘客和船员健康状况，乘客按国别分批接受评估，随后乘船上岸，再坐巴士转往回国的飞机。

戴安娜证实，邮轮需要返回荷兰当地港口。最终将有约30人在医护人员陪同下搭乘邮轮前往荷兰。

「洪迪厄斯号」邮轮载有149名乘客和船员，已有8人发病，其中3人死亡，死者包括包括一对荷兰夫妇和一名德国女性。8例病例中有6例确诊病例，均感染汉坦病毒中可人传人的安第斯毒株。

5法国乘客需隔离72小时

法国总理勒科尔尼指，5名法国乘客已撤离返国，其中一名女性在返回法国的飞机上出现发烧等症状，5人将被安排在巴黎北部一家医院隔离72小时，期间将进行核酸和抗体检测，若3日后检测结果为阴性，将返回住所进行为期42天的自我隔离，并接受健康检测。

另有8名未参加该邮轮行程的法国公民，被认定为一名确诊病例的接触者。他们是在4月25日圣赫勒拿至约翰内斯堡的国际航班上与该病例同机。其中一名出现轻微症状并隔离检测，法国卫生部后来称该名接触者检测结果为阴性。其余人员已由地区卫生部门联系，并被建议临时隔离和接受检测。

