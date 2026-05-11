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外科医生竟分不清脾脏与肝脏 佛州男病人被切错器官失血亡

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更新时间：01:12 2026-05-11 HKT
发布时间：01:12 2026-05-11 HKT

美国佛罗里达州发生一宗极为荒谬且致命的医疗事故。一名外科医生在为病人进行脾脏切除手术时，竟误将肝脏切除，导致病人因大量失血不幸身亡。涉事医生在调查中坦承，事发时因现场混乱及视线受阻，导致他一时慌乱而「分不清脾脏与肝脏」，言论令外界极度震惊。

术中连环失误 误切器官后还隐瞒家属

根据《纽约邮报》报道，44岁的外科医生沙克诺夫斯基（Thomas Shaknovsky）于2024年8月21日，为前往佛州旅游期间因腹痛就医的70岁男病人布莱恩（William Bryan）进行手术。调查报告披露了当中的致命细节：

死者布莱恩（William Bryan）与太太比华利（Beverly Bryan）。Facebook
死者布莱恩（William Bryan）与太太比华利（Beverly Bryan）。Facebook
外科医生沙克诺夫斯基遭警方拘捕。佛州警方视频
外科医生沙克诺夫斯基遭警方拘捕。佛州警方视频
外科医生沙克诺夫斯基
外科医生沙克诺夫斯基

  • 判断错误：因病人腹腔出血及结肠肿胀遮挡视线，沙克诺夫斯基擅自将微创手术改为高风险的开腹手术。

  • 操作失当：他错误切断并缝合了肝脏周边血管，导致病人「即时且灾难性失血」及心脏骤停，期间却未要求其他医生支援。

  • 涉嫌隐瞒：事后他将切除的器官标示为「脾脏」，并向家属谎称病人脾脏肿大4倍且「移位到身体另一侧」，直到病人死后才揭发被切掉的实为肝脏。

医生执照被吊销 曾有医疗失误前科

沙克诺夫斯基在去年11月的调查中声称，在手术台上失去病人令其崩溃，坦言当时太过慌张，「分不清脾脏与肝脏」，而铸成大错。沙克诺夫斯基目前已被吊销医生执照，并于上月被警方拘捕起诉，若罪名成立，最高可判监禁15年。

据报，这并非沙克诺夫斯基首次卷入医疗纠纷。早前他曾涉及另一宗70岁女病人切除肿块后死于脓毒症的诉讼，最终与家属达成秘密和解。

死者妻子比华利（Beverly Bryan）已正式向法院入禀，控告沙克诺夫斯基医疗疏忽及过失致死，为丈夫讨回公道。

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