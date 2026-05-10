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商用货船在卡塔尔附近海域被击中起火

即时国际
更新时间：17:20 2026-05-10 HKT
发布时间：17:20 2026-05-10 HKT

英国海事贸易行动处（UKMTO）表示，一艘商用货船周日在多哈东北部海域遭到不明飞行物袭击，船上发生小规模火灾，随后被扑熄，未造成人员伤亡或环境损害。

该船被击中地点位于卡塔尔海岸对开约23海哩处。虽然未有组织声称对这次事件负责。自2月28日美国和以色列对伊朗发动战争以来，海湾航线已屡遭袭击。

英国海事贸易行动处（UKMTO）商船遇袭报告。
英国海事贸易行动处（UKMTO）商船遇袭报告。

本月初，美国中央司令部（CENTCOM）指伊朗军队在霍尔木兹海峡附近海域的冲突中，使用无人机、导弹和小型船只袭击商船和军舰，但德黑兰方面否认。

周六，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）警告称，任何对伊朗油轮或商船的袭击都将引发对美国地区资产​​和船只的「猛烈攻击」。

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