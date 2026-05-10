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斯里兰卡僧团长老涉奸15岁少女被捕

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更新时间：16:04 2026-05-10 HKT
发布时间：16:04 2026-05-10 HKT

斯里兰卡一名地位崇高的佛教僧团长老赫马拉塔纳·特罗（Pallegama Hemarathana Thero），因涉嫌强奸和性侵一名15岁少女被捕，已送往拘留所。

据英国广播公司（BBC）报道，赫马拉塔纳在佛教界享有极高声望，是斯里兰卡8处圣地的首席僧侣。

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警方表示，调查始于2026年3月6日。尼坦布瓦警方接报，指一名未成年少女遭到绑架和非法拘留。该少女透露曾多次遭受性虐待，妇女儿童事务局及警方遂展开进一步调查。

国家儿童保护局（NCPA）主席下令展开诉讼，但主要嫌疑人迟迟未被捕，引发多宗投诉。最终警方于5月8日晚，趁赫马拉塔纳·特罗在科伦坡一间私立医院接受治疗时将他拘捕。科伦坡堡地方法官下令将其羁押候审，等待进一步调查。受害女孩的母亲同样被列为疑犯。

在斯里兰卡，佛教僧侣被捕实属罕见，特别是像赫马拉塔纳·特罗般地位显赫的人物。斯里兰卡僧侣既拥有强大的政治影响力，也受到社会的尊敬。赫马拉塔纳·特罗尚未就指控发表公开评论。他将于5月12日出庭受审。

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