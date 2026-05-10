印度兽男奸杀3岁女童　用食物诱入牛棚下毒手

印度又发生骇人风化案，受害人是一名年仅3岁女童，其被一名65岁男子奸杀，引发当地居民怒愤。

《今日印度》报道，事发于印度马哈拉施特拉邦的浦那（Pune）地区，本月1日，65岁凶手平时打零工维生，事发当日以食物引诱受害的3岁女童，将她带到牛棚性侵后，再以石头重击女童头部致死。有前科的凶手后来被逮捕。

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据悉，受害女童是趁著学校放假才来到浦那探望祖母，岂料却惨遭毒手。事件激起当地居民怒火，数百人聚集在警局、要求警方严惩凶手。抗议者甚至堵塞公路，和阻止警方将尸体运去验尸。

凶手的妻儿也划清界线，妻子表示，他应该在孩子遇害的地方被活活辗死，强调家人已有10年​​没有与凶手联络。儿子亦指，为事件感到羞愧，竟然曾经称这人做父亲。