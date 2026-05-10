汉坦病毒 | 谭德塞赴西班牙协调染疫邮轮　吁民众冷静：不是另一场新冠疫情

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周六前往西班牙特内里费岛（Tenerife），亲自协调爆发汉坦病毒（Hantavirus）疫情的「洪迪厄斯号」（MV Hondius）邮轮人员转运及防疫工作，并呼吁当地居民保持冷静，强调「这不是另一场新冠疫情」。

谭德塞当天先在马德里与西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）会面，其后联同西班牙卫生大臣加西亚（Mónica García）及内政大臣格兰德－马拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）乘机前往特内里费岛。

载有逾140名乘客及船员的「洪迪厄斯号」预计于当地时间10日抵达特内里费岛。邮轮至今累计8人发病，其中3人死亡。8宗病例中已有6宗确诊感染汉坦病毒家族中的「安第斯病毒（Andes virus）」。

载有逾140名乘客及船员的「洪迪厄斯号」预计于当地时间10日抵达特内里费岛。路透社

载有逾140名乘客及船员的「洪迪厄斯号」预计于当地时间10日抵达特内里费岛。路透社

谭德塞向特内里费居民发公开信，表示理解民众对邮轮疫情及新冠疫情阴影的忧虑，但强调根据世卫评估，汉坦病毒对公共卫生构成的风险「仍然很低」。他指出，目前「洪迪厄斯号」未有新增病例，而西班牙政府已制定详细隔离、转运及防疫方案，意味当地居民感染风险极低。谭德塞亦赞扬西班牙愿意接收邮轮，是「团结与道义的体现」，并代表世卫向特内里费居民表示感谢。

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另外，西班牙传媒报道，该国东南部阿利坎特（Alicante）一宗疑似病例检测结果呈阴性，患者将于24小时后接受第二次检测。该名患者曾与一名「洪迪厄斯号」患者乘搭同一航班，而该患者早前在南非约翰内斯堡接受治疗期间死亡。