澳洲反移民极右「一国党」胜出补选 首夺众院议席

澳洲极右翼「一国党」（One Nation）候选人以较大优势，夺得新南威尔斯州法勒选区（Farrer）众议院席位，是该党首次靠选举获得众议院议席。

法勒选区位于内陆，是一个以农业和矿业为主的大选区，这个席位自1949年以来，一直由传统保守党把持。

「一国党」候选人戴维·法利（David Farley） 当选众讲议员。 路透社

今次补选是因保守派自由党领袖莱伊（Sussan Ley）辞职触发。点票至一半时，「一国党」候选人戴维·法利（David Farley）得票42%的选票，遥遥领先独立候选人米尔索普（Michelle Milthorpe），后者已是其最接近的竞争对手，已承认败选。

法利对欢呼的支持者们说道：「我们就像一位石匠，拿着凿子和锤子，在澳洲民主的版图上刻下字母，一国党正处于起步阶段的尾声——我们即将突破极限。」他承诺将著手解决生活成本问题，同时反对澳洲遏制碳排放的努力。

此结果意义重大，一国党创立近30年才首次赢得众议院席次。党魁、参议员宝琳汉森站在法利身旁，表示选举结果是「法利的胜利，但对整个国家而言意义更为重大」。