特朗普也救不了 Truth Social母公司首季亏损近32亿

美国总统特朗普自创的社交平台Truth Social，虽然拥有千万粉丝追踪，且特朗普本人几乎每天都在上面发文，但其母公司特朗普媒体科技集团（Trump Media & Technology Group, TMTG）持续亏蚀，2026年第一季录得净亏损4.06亿美元（约31.7亿港元）。

特朗普媒体科技集团周五发表第一季财务报告，指净亏损主要来自加密货币估值暴跌。

Truth Social母公司净亏损主要来自加密货币估值暴跌。X@BitcoinForCorps

特朗普几乎每天都在Truth Social发文。美联社

根据公司申报文件，截至3月31日的3个月营收仅90万美元（702.45万港元）。这对于市值约24.7亿美元（192.8亿港元）的公司来说，这实在是微不足道的数字。

股价暴跌至10美元以下

在股价表现上，TMTG股价从高位（曾达58-97美元）跌至10美元以下，较高位暴跌超过67%，反映市场对其商业模式的担忧。

特朗普经常利用Truth Social发表官方公告，并掌控TMTG约41%的股份，这些股份由他任内设立的信托管理，以管理其财务利益。

投资加密币损手

TMTG也活跃于金融服务领域，该公司一年前宣布投入25亿美元（195.13亿港元）投资加密货币。但数码货币暴跌重创了这部分产业，比特币价格从去年10月初的12.6万美元，至今年3月跌破7万美元；此后略有反弹，超过8万美元。

TMTG于去年12月表示，将与美国公司TAE合并，该公司正开发核融合技术。该交易预计于2026年中完成。