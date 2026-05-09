Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马勒当拿去世惊人内幕 法医：临终前受12小时病痛折磨

即时国际
更新时间：12:15 2026-05-09 HKT
发布时间：12:15 2026-05-09 HKT

2020年11月25日，阿根廷球王马勒当拿（Diego Maradona）在位于布宜诺斯艾利斯省蒂格雷的住所突然离世，终年60岁。这名足球名宿的去世备受争议。阿根廷一名法医日前在死亡案件的审讯中表示，马勒当拿去世前遭受约12个小时的痛苦折磨。

相关新闻：调查指出马勒当拿死前未获适当治疗 属不足及鲁莽

法医卡洛斯·卡西内利在法庭上说，马勒当拿的遗体显示出双侧胸腔积液、全身水肿等缺氧迹象，表明他死于长期而非突发的痛苦，「估计经历了约12个小时的痛苦」。

另一位法医费德里科·科拉萨尼蒂此前也作证说，马勒当拿的心脏状况表明他「遭受了长时间的痛苦」。

相关新闻：马勒当拿之死｜医疗团队7人涉过失杀人开审 最高可囚25年

去年3月11日，阿根廷布宜诺斯艾利斯省圣伊西德罗法院对马勒当拿死亡案件进行第一次审讯，但由于一名法官存在不当行为导致审判被撤销。今年4月14日该法院重新启动对马勒当拿死亡案件的调查与审判，7名医疗人员被控过失杀人，或将被判处8至25年监禁。

马勒当拿去世后，阿根廷警方和检察机构曾公布的尸检结果指，马勒当拿死于心力衰竭，属于自然死亡，但他的亲属认为，马勒当拿的私人医生应承担责任。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议
郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议
影视圈
18小时前
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
生活百科
20小时前
《流行都市》CP终公开关系？ 宋芝龄罕谈安德尊：佢又叻又专业 亲证大王拥过亿身家
《流行都市》CP终公开关系？ 宋芝龄罕谈安德尊：佢又叻又专业 亲证大王拥过亿身家
影视圈
3小时前
九龙城拐婴案│ 半岁女儿猝死 恐情夫责骂 「三奶」报假案被揭穿
九龙城拐婴案│ 半岁女儿猝死 恐情夫责骂 「三奶」报假案被揭穿
突发
12小时前
李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相
李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相
影视圈
10小时前
「视帝」陈山聪亲揭TVB年报排位「失踪」原因 陈展鹏唔准女儿入行：连数字都未识。
12:07
「视帝」陈山聪亲揭TVB年报排位「失踪」原因 陈展鹏唔准女儿入行：连数字都未识
影视圈
14小时前
民间智慧扣税8大贴士！网民集恩广益 供养两老免税额「价高者得」？ 照顾长者开支有得扣? 夫妻合并报税不一定最著数？
民间智慧扣税8大贴士！网民集思广益 供养两老免税额「价高者得」？ 照顾长者有得扣? 夫妻合并报税不一定最著数？
生活百科
4小时前
新婚夫妇搬新屋「开门见厕」 感情健康急转差 3招可阻秽气直冲｜金耀
新婚夫妇搬新屋「开门见厕」 感情健康急转差 3招可阻秽气直冲｜金耀
家居装修
6小时前
本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万
本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万 
投资理财
6小时前
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
家居装修
2026-05-08 06:00 HKT