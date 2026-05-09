马勒当拿去世惊人内幕 法医：临终前受12小时病痛折磨

2020年11月25日，阿根廷球王马勒当拿（Diego Maradona）在位于布宜诺斯艾利斯省蒂格雷的住所突然离世，终年60岁。这名足球名宿的去世备受争议。阿根廷一名法医日前在死亡案件的审讯中表示，马勒当拿去世前遭受约12个小时的痛苦折磨。

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法医卡洛斯·卡西内利在法庭上说，马勒当拿的遗体显示出双侧胸腔积液、全身水肿等缺氧迹象，表明他死于长期而非突发的痛苦，「估计经历了约12个小时的痛苦」。

另一位法医费德里科·科拉萨尼蒂此前也作证说，马勒当拿的心脏状况表明他「遭受了长时间的痛苦」。

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去年3月11日，阿根廷布宜诺斯艾利斯省圣伊西德罗法院对马勒当拿死亡案件进行第一次审讯，但由于一名法官存在不当行为导致审判被撤销。今年4月14日该法院重新启动对马勒当拿死亡案件的调查与审判，7名医疗人员被控过失杀人，或将被判处8至25年监禁。



马勒当拿去世后，阿根廷警方和检察机构曾公布的尸检结果指，马勒当拿死于心力衰竭，属于自然死亡，但他的亲属认为，马勒当拿的私人医生应承担责任。