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切尔诺贝尔︱核禁区起火传面积达40平方公里 乌克兰：无人机坠毁引发

即时国际
更新时间：12:05 2026-05-09 HKT
发布时间：12:05 2026-05-09 HKT

欧洲新闻台（Euronews）报道，乌克兰相关部门指出，切尔诺贝尔核禁区于当地时间8日爆发大规模森林大火。据悉，起火原因被指一架无人机于7日在废弃核电厂附近坠毁，惟乌方并未明确透露该无人机的来源与所属。

乌克兰官方通报强调，目前事发区域的辐射水平仍维持在正常范围内，消防人员正全力进行扑救以控制火势。乌克兰国家紧急情况局发布的现场照片显示，灾区升起巨大的白色烟柱；在强阵风的助长下，火势于该区域内迅速蔓延，不断吞噬大片林地。

同区曾发生大火持续周

切尔诺贝尔管理机构通报指出，截至5月8日上午10时，过火面积约达1,100公顷（即11平方公里）。法新社报道，邻近的切尔尼戈夫州州长认为，火势蔓延面积已高达40平方公里。

欧洲新闻台报道，切尔诺贝尔核禁区曾于2020年发生过严重山林大火。当时火势持续长达数周，更一度导致该区域的背景辐射数值急剧飙升。

1986年4月26日，切尔诺贝尔核电厂第4号机组反应炉发生大爆炸。事发后，前苏联政府宣布以该核电厂为中心，将方圆30公里的范围划定为核子禁区。

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