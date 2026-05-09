伊朗局势 | 哈尔岛外海现油污 或逾3000桶原油流出 伊媒：油污实为欧洲油轮排放物

卫星影像显示，伊朗重要的石油出口码头哈尔克岛岛外海似乎出现油污扩散迹象，泄漏范围似乎覆盖超过52平方公里，可能已有超过3000桶原油流出。伊朗传媒则指，这是一艘欧洲油轮排放的油类残留物和压载水废弃物，有关「伊朗因储油罐已满而将石油排入海中」的媒体报道不实，是敌方发动心理战的一部分。

覆盖超过52平方公里

英国温沃德海事分析公司周五（8日）在社交媒体上说，哈尔克岛附近油污泄漏正持续扩散，最早于5月5日发现。欧洲哥白尼计划「哨兵」系列卫星5月6日至8日拍摄的图像显示，一片灰白色油膜出现在哈尔克岛以西海域。有分析师称，这片油膜从视觉上看与原油特征一致，估计覆盖面积约52平方公里。

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泄漏范围似乎覆盖超过52平方公里。美联社

哈尔克岛一直是伊朗石油出口产业的枢纽。路透社

许多油轮滞留霍尔木兹海峡。路透社

美国和以色列媒体报道称，由于美国持续海上封锁导致伊朗油轮无法离港，伊朗的原油储存空间即将饱和。因而有人猜测，哈尔克岛附近海面发现的原油可能是伊方因缺乏储存空间而故意排入海中。

外泄原因不明 伊朗否认故意排放

据伊朗塔斯尼姆通讯社周六凌晨报道，伊朗国会代表布什尔省的议员普尔卡巴尼说，有关「伊朗因储油罐已满而将石油排入海中」的媒体报道不实，是敌方发动心理战的一部分。

普尔卡巴尼表示，卫星图像显示哈尔克岛周边发现油污，实际是一艘欧洲油轮排放的油类残留物和压载水废弃物所致，这一行为已对环境造成破坏。

油污正向南漂移

哈尔克岛位于伊朗波斯湾沿岸外海，座落于狭窄但具战略重要性的霍尔木兹海峡西北方约数百公里，一直是伊朗石油出口产业的枢纽，也是伊朗饱受重创之经济的命脉，岛上设有伊朗最大的石油码头、输油管、储存槽与相关基础设施

非政府组织「冲突与环境观察」在社交平台X上表示：「原始来源仍不明，同时油污正往南漂移，看来不太可能获得妥善处理。」

美媒：伊朗原油储存空间迅速耗尽

伊朗于2月28日与美国和以色列爆发冲突后，大致上已封闭霍尔木兹兹海峡。随后，美国对伊朗港口实施封锁，导致伊朗的石油与天然气基础设施面临压力，许多油轮也因此滞留霍尔木兹海峡。

纽时指出，伊朗政府限制船只通行，导致油轮受困、出口受限，也让伊朗的原油储存空间迅速耗尽，引发外界担忧哈尔克岛可能出现漏油或其他事故。

或涉海底管线破裂

独立数据机构Iran Open Data的伊朗能源业专家哈提诺格鲁说，目前有大量原油储存在油轮上，这进一步增加漏油的风险。

哈提诺格鲁指出，连结哈尔克岛与阿布札尔油田的一条海底管线破裂，是另一个可能的漏油来源。

