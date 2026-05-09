汉坦病毒 | 爆疫邮轮增至6宗确诊 感染人传人毒株 西班牙现疑似病例

世衞组织证实，极地观光邮轮「洪迪厄斯号」汉坦病毒疫情累计6宗确诊、2宗疑似病例，确诊者均验出可人传人的安第斯病毒株，其中3人死亡。在西班牙，一名曾与染疫者乘搭同一班飞机的乘客出现疑似症状，正接受隔离检测。而一名荷航空中服务员曾与邮轮上的一名感染者接触，后来出现轻微症状，但经检测后，证实为阴性。而「洪迪厄斯号」将于周日抵达西班牙特内里费岛，邮轮不会入港停靠，而是在近海抛锚，乘客随后通过小艇转运至港口，再乘坐大巴前往机场，搭乘航班返回各自国家。

世衞接8宗通报病例 3人死亡

世衞组织周五在声明中指出，截至5月8日，一共接获8宗通报病例，目前累计6宗确诊，其中3人死亡，感染的均为汉坦病毒中的安第斯病毒株（Andes virus）。

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汉坦病毒 | 邮轮汉坦病毒病例恐再攀升 荷兰航空机员接触患者现症状

「洪迪厄斯号」前赴西班牙特内里费岛𨗦中，有流行病学家登船。美联社

船员正轮候接受流行病学家询问。美联社

乘客在船上看球赛消遣。美联社

有乘客留在舱房内。美联社

世衞表示，目前4名患者分别在南非、荷兰与瑞士住院治疗；另一名送往德国的疑似病例检验结果为阴性。

曾与患者接触 荷航机员检测呈阴性

一名荷航空中服务员曾与邮轮上的一名感染者接触，后来出现轻微症状，但经检测后，证实对汉坦病毒呈阴性。

西班牙衞生部则表示，一名曾与「洪迪厄斯号」邮轮后续病亡乘客搭乘同一航班的女乘客，因出现与感染汉坦病毒相符症状，正在该国东南部阿利坎特市医院隔离治疗，正等候病毒检测结果。

这名西班牙女子曾与邮轮上发病后在南非约翰内斯堡去世的患者乘坐同一航班。

「洪迪厄斯号」预计周日（10日）将抵达位于北大西洋的西班牙加那利群岛的特内里费岛，邮轮不会入港停靠，而是在近海抛锚，乘客随后通过小艇转运至港口，再乘坐大巴前往机场，搭乘航班返回各自国家。乘客总计来自23个国家。

世衞总干事抵西班牙协调

世衞总干事谭德塞将于周六抵达特内里费岛，协调受汉坦病毒影响乘客的撤离安排。

西班牙卫生部门表示，整个转运区域、车辆及机场相关区域将实施封闭管理，与公众隔离。14名西班牙籍乘客预计将由军机转运至首都马德里，均自愿同意在戈麦斯乌利亚军医院接受隔离观察。

美将派医疗专机接载17公民

美国疾病控制及预防中心（CDC）表示，正密切监测船上美籍旅客情况，预计将派出美国政府的医疗专机，将旅客接到美国内布拉斯加州奥马哈。据报船上共有17名美国公民。