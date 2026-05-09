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英国地方选举工党惨败 威尔斯议会变天领袖呈辞 改革党夺多区控制权

即时国际
更新时间：03:35 2026-05-09 HKT
发布时间：03:35 2026-05-09 HKT

英国于5月7日举行地方选举，截至香港时间周六（9日）凌晨3时，点票仍在进行中。然而，从目前结果显示，英国政坛版图几可肯定大变天。执政工党在多个票仓遭遇「灾难性」失利，目前已确定失去逾200个席位。相比之下，由法拉奇（Nigel Farage）领导的改革党（Reform UK）表现强劲，接连在多个选区报捷，包括伦敦部分地区和大曼彻斯特区。法拉奇形容，这场选战成功「扫走」两大老牌政党。

工党痛失威尔斯议会数十年执政地位

在威尔斯议会（Senedd）选举中，工党遭遇历史性挫败，失去了自1999年权力下放以来在威尔斯的统治地位。

  • 选举结果：左翼的威尔斯党（Plaid Cymru）取得43席成为第一大党；改革党紧随其后夺得34席；而工党仅保住9席。

  • 领袖下台：威尔斯首席大臣、工党领袖埃卢内德·摩根（Eluned Morgan）不仅失去议席，更宣布辞去党魁职务以示负责。她承认结果是「灾难性」的，强调工党必须重新定位为「工人阶级政党」。

  • 法拉奇形容，这场选战成功「扫走」两大老牌政党。美联社
    法拉奇形容，这场选战成功「扫走」两大老牌政党。美联社
截至英国周五晚上7时的各党所得地方议席。《电邮报》截图
截至英国周五晚上7时的各党所得地方议席。《电邮报》截图

改革党横扫伦敦及大曼彻斯特

改革党在全英各地取得突破，迄今已赢得逾400个席位并掌控3个地方议会。

  • 伦敦首胜：改革党在伦敦黑弗灵区（Havering）市议会取得压倒性胜利，在55席中夺得39席，这是该党首次在伦敦自治市镇报捷，而保守党则在该区全军覆没。

  • 曼城大胜：在塔姆赛德（Tameside）议会改选中，改革党横扫19个席位中的18个，终结工党数十年的控制权。

施纪贤面临下台压力

面对惨烈的选举结果，工党内部出现要求首相施纪贤（Keir Starmer）下台的声音。

  • 内部压力：前主席伊恩·拉弗利（Ian Lavery）警告，若施纪贤不下台将会「杀死」工党。媒体亦披露能源大臣文立彬曾私下要求施纪贤订立下台时间表。

  • 首相回应：施纪贤承认结果令人痛心并表示会负责，但获国防大臣贺理安（John Healey）支持留任。

 

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