伊朗局势｜美军连日袭击伊朗3艘商船 伊官员：至少1死10伤4人失踪

伊朗半官方的法尔斯通讯社（FARS）报道，伊朗武装部队与美军船只于霍尔木兹海峡发生「零星冲突」。美军证实，于周五（8日）曾向两艘悬挂伊朗国旗的空载油轮开火，并阻止了第三艘伊朗船只航行，美方声称该三艘船只均已停止驶往伊朗。

此外，据伊朗霍尔木兹甘省官员透露，于周四（7日）晚上，美军另外袭击了米纳卜市（Minab）一艘民用船只，导致船只起火。据伊朗官员指，此次袭击目前已造成1人死亡、10人受伤，另有4人失踪。

事件发生之际，美国与伊朗的和平谈判仍陷入僵局。伊朗方面表示目前正审视美方建议的方案，惟双方始终未有实质突破。美军近日接连针对伊朗船只采取行动，令霍尔木兹海峡这一全球能源生命线的紧张局势持续紧绷。

伊朗外交部发言人巴加埃在接受采访时表示，伊朗方面正在考虑对美国提出的「结束战事计划」的回应，相关谈判正在进行中。与此同时，巴加埃指责美方5月7日晚间至8日凌晨期间的军事行动严重违反国际法和停火协议，称伊朗方面「已给予敌人沉重打击」。

巴加埃表示，目前的局势处于「名义上的停火状态」，同时伊朗武装部队已做好充分准备，并密切监控局势，一旦有必要，将全力对敌人的侵略和冒险行为作出反击。