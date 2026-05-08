德州前神召会传教士性侵2男童 认罪判囚30年

曾被誉为「在世最圣洁之人」的前基督教神召会（Assemblies of God）传教士丹尼尔·萨瓦拉（Daniel Savala），就性侵2名男童的指控认罪，被判处30年监禁且不得假释。此案揭露了神召会校园事工领袖多年来对相关警告置之不理，引发外界对教会内部监管机制的质疑。

丹尼尔·萨瓦拉（Daniel Savala）。 XA and The Lions Den

现年70岁的萨瓦拉透过视像作供，在德州韦科（Waco）的法庭上认罪。尽管多年来不断有人对其行为发出警告，他始终保持在神召会大学事工中的影响力。检察官表示，30年不得假释的刑期，意味著萨瓦拉将要在狱中度过余生。

根据指控者描述，萨瓦拉在后院桑拿房建立「秘密事奉」，引用经文宣扬「裸体即合一」，说服男童和年轻男性脱衣，借此模糊精神指导与性剥削的界线。韦科当地一名牧师自2021年起，带着时年11岁和12岁的儿子前往萨瓦拉家中。法庭记录显示，萨瓦拉在男童父亲在场的情况下，仍大胆在桑拿房对男童性侵。

有案底却获教会包庇

萨瓦拉的定罪，对多年来试图揭发其恶行的受害者和吹哨者而言意义重大。据NBC新闻报道，2012年，萨瓦拉被指控于上世纪90年代，在阿拉斯加州担任青年牧师期间曾性侵男童，当时教会本来有机会介入制止他的恶行，然而德州Chi Alpha领袖却为他辩护，替他支付保释金并聘请律师。而萨瓦拉认罪服刑一段时间后，牧师们竟然允许他继续辅导学生。

在接下来的十年里，至少有6人联系了德州神召会的高层以及位于密苏里州斯普林菲尔德的神召会全国总部，警告说Chi Alpha让一名有案底的性犯罪者接触学生。这些举报人透过电子邮件和电话表达担忧，却一次又一次地被忽视或驳回。

受害人之一约瑟夫·克利夫兰（Joseph Cleveland）在庭上发表声明，斥萨瓦拉是「一个欺诈、邪恶的掠夺者」，并非「在世最圣洁的人」。

神召会事后发表声明，对萨瓦拉的定罪表示「高兴」，并称「强烈反对他所遵循的教义和做法」。该教会表示，萨瓦拉从未获得认证牧师资格，并曾在2018年警告Chi Alpha领袖远离他。